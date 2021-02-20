Пархоменко: «Когда говорят, что у России есть свой самобытный путь — ничего подобного. Это путь белорусский»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский журналист Сергей Парзоменко высказался на Эхе Москвы о приговоре Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой.

— История, которая мне кажется чрезвычайно важной, это история белорусская, но она для вас для всех важна ровно потому, что Россия след в след, шаг в шаг идет вслед за белорусской репрессивной системой, — отмечает Пархоменко. — Когда говорят, что у России есть какой-то свой самобытный, отдельный путь — ничего подобного. Это путь белорусский, которым она движется. Просто, действительно, они немножко раньше начали, немножко наглее была на первом этапе, а вот теперь российская государственная администрация их нагоняет.

Две девушки были осуждены — Екатерина Бахвалова и Дарья Чульцова — за то, что он выполняли свой журналистский долг самым прямым естественным и непосредственным образом. И удивительно, что даже никто не пытается что-нибудь этому противопоставить, как-нибудь еще это объяснить, что-нибудь еще на это навесить. Сообщали? Сообщали. Репортаж вели? Вели. Получайте два года. Могли бы получить и 10 и 20. Это же совершенно произвольно всё происходит.

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Но здесь очень важно понимать тот конкретный случай, конкретные обстоятельства, в которых произошло это преступление, за которое их осудили, что именно они освещали, о чем именно они вели репортаж. Они вели репортаж об акции памяти в одном из дворов в Минске, где на этой акции люди вспоминали об убитом активисте Романе Бондаренко. При этом сегодня мы много знаем про то убийство. Мы много понимаем про то, как это произошло, и кто в этом всем участвовал.

Дело в том, что в ноябре в Беларуси на YouTube были выложены несколько записей телефонных разговоров, из которых следует, что группа людей, я бы сказал, из ближайшего окружения Лукашенко организовывала там, в Минске просто для развлечения, просто для удовольствия, просто для удовлетворения своих звериных инстинктов охоту на живых людей с избиениями и, по всей видимости, с убийствами. И одной из жертв этих охот стал вот этот Роман Бондаренко.

Они и сейчас там висят, эти записи, и вы можете посмотреть, как разные люди, голоса которых идентифицируют с главой Федерации хоккея Дмитрием Басковым, человеком, чрезвычайно близким к Лукашенко, с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт, с кикбоксером по имени Дмитрий Шакута и еще с некоторыми другими людьми. Вот эти голоса, по всей видимости — во всяком случае, есть все основания считать, что это их голоса, — они обсуждают, как они поедут охотиться, как они поедут бить, как они возьмут с собой выпивку, как они возьмут с собой оружие, как они будут в масках, на каких они будут автомобилях, в каком это будет часу, сколько их будет, кто их будет охранять, куда именно они поедут и так далее. Вот это они обсуждают. Сегодня мы располагаем этими разговорам.

Потом мы видим результат: мы видим убийство этого Романа Бондаренко, за которым, собственно, и охотились в одной из этих поездок. А теперь мы видим продолжение в виде суда, который прошел над двумя журналистками, которые позволили себе рассказать об этом в прямом эфире. Так устроено уже не тоталитарное государство, а террористическое государство. Так устроено государство, которое сидит не на тоталитарном принуждении, а на терроре. И, таким образом, сигнализирует своим гражданам: «Смотрите, мы просто будем убивать вас вот и всё. Убивать вас для развлечения, убивать вас для удовольствия, разъезжая по городу на автомобилях без номеров, попивая из картонных стаканчиков и стреляя из «боевых инструментов», как они называют эти предметы во время этих разговорах.

Это всё надо воспринимать в совокупности. Это надо понимать, что это одна история: история с убийством Романа Бондаренко; история о том, как люди из близкого окружения Лукашенко ездят по городу и избивают людей и история с уголовным преследованием тех, кто смеет об этом рассказывать.

И следующий элемент той же истории: человек, который всё это организовал, находится в России. Он приехал поговорить с президентом Путиным.