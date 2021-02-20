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Самыми надежными автомобилями в США снова стали Lexus

20.02.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США главной характеристикой автомобиля является не скорость, престиж или управляемость, а надежность. У американцев очень прагматичный подход к выбору коробки, в которой они перемещаются из точки А в точку Б. Именно поэтому там любят ссылаться на ежегодные рейтинги надежности от агентства J.D. Power. В этом году эксперты составили 32-й по счету список самых надежных машин.

Схема подсчета баллов прежняя: независимые аналитики в течение года изучали обращения на СТО легковых автомобилей в возрасте до трех лет (чтобы рейтинг был актуальным именно сейчас). Всего в анкете присутствует 177 различных неисправностей. Итоговый балл — это количество обращений на 100 машин. Средний показатель в 2020 году составил 121 обращение. Это на 13 обращений меньше, чем годом ранее, и самый лучший показатель за всю историю исследований J.D. Power.

Самыми надежными автомобилями в США снова стали Lexus

Первое место в рейтинге занял Lexus. Владельцы машин данной марки (в возрасте до трех лет) за год внепланово обращались на СТО 81 раз. За последние 10 лет Lexus уже девять раз становились самыми надежными авто в США. Второе место занимает Porsche. Здесь еще играет фактор маленьких пробегов: многие американцы держат спорткар как авто выходного дня — отсюда и малое число обращений. Далее следуют Kia, Toyota, Buick и Cadillac.

Как вы, наверное, заметили в таблице, Tesla оказалась вне официального рейтинга. Это связано с тем, что в 15 штатах США компания Tesla Motors запрещает владельцам Tesla участвовать в независимых опросах. Таким образом, опрос «тесловодов» проводился только в 35 штатах. На основе имеющихся данных, Tesla занимает 30-е место из 33.

Lexus RX II RX 300, 2004 г.в., 178 363 км
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84 230 р.
32 500$ / 26 833€
Lexus CT I, 2011 г.в., 187 078 км
черный, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
37 577 р.
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коричневый, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
31 875 р.
12 299$ / 10 155€
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В США главной характеристикой автомобиля является не скорость, престиж или управляемость, а надежность. У американцев очень прагматичный подход к выбору коробки,...
 
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