Биткоин перевалил отметку в $55 тысяч

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью курс биткоина впервые в истории перевалил отметку в $55 тыс. В какой-то момент криптовалюта торговалась по курсу почти 56,6 тыс. к доллару. На момент написания заметки один биткоин стоил $55 724.

Капитализация биткоина уже превысила $1 трлн и на данный момент составляет примерно $1,02 трлн. Традиционно вслед за «битком» подтягиваются и остальные криптовалюты. Так, Ethereum подорожал почти на 3% — до $1,9 тыс. (его капитализация составляет $225,7 млрд). Стоимость Binance Coin подросла до $309 за одну цифровую монету (капитализация — $47 млрд).

Биткоин начал активно дорожать после того, как 8 февраля компания Tesla сообщила о покупке криптовалюты на $1,5 млрд. Позже Илон Маск заявил, что вложение в биткоин считает « чуть менее глупым » способом сбережения, чем наличные.