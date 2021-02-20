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Ювелирная работа: как реставрируют уникальные иконы XIX века - видео

20.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

К реставраторам Свято-Елисаветинского монастыря попали уникальные иконы. Холсты чудом сохранились до наших дней, ведь они написаны во второй половине XIX века. До реставрации иконы находились в иконостасе храма Святителя Николая в деревне Добромысль.

© Sputnik Tolochko Victor
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Трехъярусный иконостас из 18 образов – это цельная работа, написанная рукой одного мастера. В нем представлены иконы Спасителя, Богородицы, образ Благовещения, икона Святителя Николая, Царские врата с изображением Евангелистов, и другие образы. Полотна размером от 23 сантиметров до полутора метров. Иконописец искусно использовал при его создании академические живописные приемы.

Коллекция попала на реставрацию в плачевном состоянии. Холсты провисли из-за перепада температур, влажности и других атмосферных воздействий.

Работа над реставрацией уникальной коллекции икон ведется с прошлого года. Уже к Пасхе отреставрированный иконостас вернется в родной храм.

 
 
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Реставраторы Свято-Елисаветинского монастыря возрождают трехъярусный иконостас, написанный во второй половине XIX века. Коллекция чудом сохранилась, но...
 
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