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За отказ от машин британцам заплатят $4 тыс.

20.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Власти Великобритании готовы заплатить автовладельцам до трех тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 тысячи долларов) за отказ наиболее вредных для экологии машин, пишет издание Times.

Экспериментальная программа будет запущена в Ковентри весной. Принять участие в ней смогут владельцы дизельных и бензиновых автомобилей, выпущенных до 2016 года и 2006 года соответственно.

В материале издания отмечается, что полученные деньги британцы могут потрать на на общественный транспорт, велосипеды, электрические скутеры, автомобильные клубы и такси.

Цель программы - добиться снижения автомобильной зависимости в городах, что приведет к сокращению пробок на дорогах и снижению уровня загрязнения воздуха.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом власти хотят улучшить экологию и снизить уровень загрязнения воздуха.
 
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