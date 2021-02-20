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В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех
Источник материала: UDF
Фото: МЧС России
В галерее дробильного цеха в момент обрушения находились восемь человек, четырех из них извлекли спасатели, еще двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи.
«На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. «Норникель» ведет проверку причин произошедшего», — сообщили в компании.
Прокуратура Норильска начала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК).
Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.
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Под завалами остаются люди.
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