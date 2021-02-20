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Фото: МЧС России

«МБХ медиа»

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. «Норникель» ведет проверку причин произошедшего», — сообщили в компании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех Под завалами остаются люди.

В галерее дробильного цеха в момент обрушения находились восемь человек, четырех из них извлекли спасатели, еще двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи.Прокуратура Норильска начала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК).Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.