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В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех

20.02.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех
Фото: МЧС России
Утром 20 февраля обрушилась галерея одного из цехов Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю, передает «МБХ медиа».

В галерее дробильного цеха в момент обрушения находились восемь человек, четырех из них извлекли спасатели, еще двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. «Норникель» ведет проверку причин произошедшего», — сообщили в компании.


Прокуратура Норильска начала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК).

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.
 
 
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