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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
На этой рабочей неделе на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился на 0,12%, евро подорожал на 0,11%, а российский рубль вырос на 0,28%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Что происходило на валютном рынке на рабочей неделе
На последних торгах минувшей недели доллар
В течение этой рабочей недели доллар и евро то падали, то росли. Евро же на протяжении четырех торгов подряд падал, а на последних укрепился.
В итоге последние торги на этой неделе
Как изменились курсы валют за рабочую неделю: доллар укрепился на 0,12%, евро подорожал на 0,11%, а российский рубль вырос на 0,28% (здесь сравниваются официальные курсы валют на начало недели до первых торгов и на конце после последних торгов).
Какие курсы валют установили обменники на выходные
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,593 (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,587 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанк — 3,175 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,147 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,135 рубля.
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