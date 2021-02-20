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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

20.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

  • 20.02.2021, 11:14
Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Пара прожила в браке семь лет.

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после семи лет брака.

Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает TMZ.

Информацию, со ссылкой на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса, подтверждает и Reuters.

По данным портала TMZ, Кардашьян и Уэст договорились о совместной опеке над их детьми. Кроме того, по сведениям издания, никто из пары не намерен оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора.

Отмечается, что пара достигла значительного прогресса на пути к соглашению об урегулировании имущественных споров.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Свадьба с Кардашьян была первой для Уэста. Для нее этот брак стал третьим после брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом и продюсером Дэймоном Томасом.

По информации таблоида, сложности в отношениях пары начались в июле 2020 года, когда Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Тогда же издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Уэста, сообщало, что исполнитель переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором депрессия чередуется с манией (сам рэпер в 2018 году подтверждал, что у него есть психическое заболевание).

По данным Forbes, состояние Кардашьян оценивается в 780 млн долларов, Уэста — в 1,3 млрд долларов. Уэст находится на второй строчке в рейтинге Forbes 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Его опережает только Кайли Дженнер — младшая сестра Ким Кардашьян.

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