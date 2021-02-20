Источник материала: Хартия'97

Путинский квази-Советский Союз 4 Аркадий Дубнов, The Insider

20.02.2021, 10:56

Глава Кремля тщетно пытается вернуть себе прежние рейтинги.

Законодатели непризнанной Карабахской республики готовятся сделать русский вторым официальным языком. Территория может стать очередным неофициальным российским протекторатом подобно Южной Осетии, Абхазии, ЛНР, ДНР и Приднестровью. В Армении же звучат голоса о создании союзного государства с Россией. О продолжении политики «русского мира» Путин говорит открыто. Создание в постсоветском пространстве квази-Советского Союза - личный проект Путина, с которым он надеется оседлать имперские настроения и к 2024 году вернуть себе рейтинг времен аннексии Крыма.

Нагорный Карабах готов сделать еще один шаг на пути к статусу российского протектората. В Национальное собрание непризнанной НКР внесен законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским. В документе, подписанном президентом НКР Араиком Арутюняном, говорится, что делопроизводство в республике будет вестись на армянском, а если необходимо, на русском языке. Будет поощряться выпуск печатных изданий, учебников и пособий, а также другой литературы на русском языке. Введение второго официального языка объясняется «необходимостью новой повестки с учетом культурных, военных, экономических отношений между Нагорным Карабахом и Россией, исторической памяти и того, что для многих жителей республики русский – второй язык».

«Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных… проблем требует переоценки роли русского языка», - указывается в законопроекте.

Осенью, в разгар 44-дневной армяно-азербайджанской войны, мне не раз приходилось говорить, что одним из решений карабахской проблемы может стать придание Нагорному Карабаху некоего статуса российского протектората, подобного тому, что этот регион приобрел в результате Кюрекчайского мира 1805 года. Тогда Карабахское ханство перешло в подданство Российской империи, получив независимость от Персии, с которой она тогда воевала.

Договор тот, кстати, был составлен на русском языке. Спустя двести с лишним лет возвращение к подобному типу отношений, казалось мне прошлой осенью, должно было обеспечить интересы Азербайджана, стремившегося вернуть себе оккупированные армянами в начале 1990-х годов районы вокруг Нагорного Карабаха и гарантировать с помощью России безопасность проживающего в регионе армянского населения. Итоги прошлогодней войны позволили Азербайджану добиться большего - кроме оккупированных азербайджанских районов вернуть себе контроль над большей частью самого Карабаха, входившего в состав Азербайджана на правах автономной области во времена СССР.

Но перемирие, достигнутое при посредничестве России 10 ноября 2020 года, сохранило часть Нагорного Карабаха с центром в Степанакерте под управлением администрации непризнанной НКР. Безопасность этой части региона и его реальная жизнедеятельность после войны обеспечивается российским миротворческим контингентом. Поэтому узаконивание присутствия русского языка там в повседневной жизни не выглядит искусственной и принудительной мерой.

Узаконивание русского языка в повседневной жизни Карабаха не выглядит искусственной и принудительной мерой

Стоит в этой связи отметить, что ни азербайджанский официоз, ни азербайджанские СМИ, обычно чутко реагирующие на позиции руководства страны, никак не откликнулись на законотворческие инициативы Степанакерта. Известно лишь, что 17 февраля, в тот же день, когда о них стало известно, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова и можно с большой вероятностью предположить, что это совпадение не случайно – введение официального статуса русского языка на территории, которую Баку считает своей, достаточный повод, чтобы проявить беспокойство и даже потребовать объяснений у Москвы. Однако, пресс-релизы по итогам телефонной беседы говорят лишь об «обсуждении актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня»…

Представляется, что следующим шагом на пути к приобретению Нагорного Карабаха де-факто статуса российского протектората должно стать облегченное предоставление российского гражданства жителям НКР. Точно так же, как это уже происходит в Южной Осетии, Абхазии, в ЛНР и ДНР, в Приднестровье.

В целом же происходящее в Карабахе точно укладывается в долгосрочную стратегию Кремля по обустройству части постсоветского пространства, так называемых непризнанных государственных образований, в единую союзную структуру под патронажем России. Эту перспективу достаточно ясно обрисовал Владимир Путин, встречаясь 12 ноября 2020 года с президентом непризнанной Республики Абхазия Асланом Бжания. Они подписали трехлетнюю программу по формированию общего социально-экономического пространства России и Абхазии. Среди 45 пунктов программы – подписание соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства и привлечение значительных российских инвестиций в находящиеся в бедственном состоянии энергетические сети Абхазии.

Российский президент, по словам абхазского лидера Бжания, ссылаясь на непростую ситуацию в мире и на евразийском континенте, говорил на встрече о «необходимости особых отношений с Белоруссией, с абхазами, с теми, кто считает нас близкими, о создании некоего союза из группы государств на постсоветском пространстве…». Бывший глава госбезопасности Абхазии Аслан Бжания, делясь путинскими планами с земляками, объяснял им, что такому союзу проще будет отражать глобальные угрозы, а также опасность военной интервенции со стороны Грузии, если она, вдохновившись успехами Азербайджана, вернувшего себе оккупированные Арменией территории, захочет вернуть себе и Абхазию, которую считает по-прежнему своей…

Обратим внимание, что встреча состоялась спустя всего два дня после подписания перемирия в Карабахе, когда стало ясно, что Россия серьезно увеличивает свое военное присутствие на Южном Кавказе.

Прошло пару месяцев и вот уже в Армении звучат призывы к созданию с Россией союзного государства. «У нас нет альтернативы, - заявил 1 февраля лидер оппозиционной партии «Альянс», депутат парламента Тигран Уриханян. - Ни одна другая страна не предлагает нам сотрудничество такого уровня, формирование единой системы безопасности, создание формата объединенной группировки войск, защиты границы с Азербайджаном».

Не стоит преувеличивать значение столь откровенного пророссийского лобби в Армении, важнее другое – возникновение тренда на востребованность надежной защиты национального государства в ответ на глубокую фрустрацию в армянской общественной атмосфере после поражения в войне. Грешно было бы кремлевским политтехнологам не оседлать эти настроения, по меньше мере – непрофессионально. Тем более, что сегодня это стоит не слишком дорого…

Вот как это делает главред Russia Today Маргарита Симонян, отработав в конце января сольную партию на форуме «Русский Донбасс», - «Россия-матушка, забери Донбасс домой!».

Патетика «мадам-пропаганды» («люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими»), которую, разумеется, «никто не уполномочивал говорить то, что она говорит», подняла хорошо организованную информационную волну на федеральных телеканалах, чуть ли не опрокинула Машу Захарову («это ее личная точка зрения»), но споткнулась, уткнувшись в самого Путина. «Донбасс мы не оставим», - твердо, но двусмысленно сказал президент.

Тут и к бабке не ходи, ясно, что ЛНР и ДНР остаются в твердом резерве претендентов на вхождение в будущий союз «близких России» государств и территорий, назовем его для определенности «Путинский квази-Советский Союз» - ПКСС

Разумеется, формирование ПКСС – личный путинский проект, он считает своей исторической миссией воссоздание хотя бы минималистского постсоветского пространства до конца своего жизненного срока, а лучше - раньше. Этот проект при надлежащем пиаре и успешной реализации отдельных своих сегментов (Абхазия, Карабах) может уже к 2024 году обеспечить возвращение хотя бы отчасти к цифрам путинского рейтинга времен крымской аннексии 2014 года.

Несомненно, полезным будет обкатать эту проектную разработку уже в ближайшее время. Очень нужны для провластной консолидации в парламентской предвыборной кампании нынешнего года новые победительные аргументы, не только Contra, но и Pro. Одного двухголового вражеского супостата в лице Навального и Запада может Кремлю оказаться мало…

Аркадий Дубнов, The Insider

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