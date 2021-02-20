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Минчане Центрального района вышли на молитву «Избави нас от лукавого»
Источник материала: Хартия'97
Минчане Центрального района вышли на молитву «Избави нас от лукавого»
Участники акции выразили общее желание белорусов.
Утренняя молитва белорусов прошла в Центральном районе Минска.
«Боже, избави нас от лукавого!», — стало главным призывом на молитве.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Участники акции выразили общее желание белорусов.
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