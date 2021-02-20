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В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

20.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

  • 20.02.2021, 10:47
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В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

Элизабет Энн родилась в декабре прошлого года.

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", — отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

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