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В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида
Источник материала: Хартия'97
В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида
Элизабет Энн родилась в декабре прошлого года.
Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька,
Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.
"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", — отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.
К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.
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