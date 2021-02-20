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«Когда увидел людей — заулыбался»

20.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Когда увидел людей — заулыбался»

  • 20.02.2021, 10:40
«Когда увидел людей — заулыбался»

Дедушка заблудился в лесу под Лидой, провел там ночь и выжил, несмотря на мороз.

Пожилой мужчина в Лидском районе заблудился в лесу, провел там ночь и выжил, несмотря на мороз. Об этом рассказывают «Принеманские вести».


Вечером 4 февраля работники больницы «Островля» в Лидском районе сообщили в милицию, что ее самовольно покинул пожилой пациент. На лечении в неврологическом отделении он находился всего два дня. Видимо, дедушка заскучал по дому и решил вернуться назад. Сам он из Ивьевского района, но в Лиде проживает его сын.

Его сразу начали искать, но с учетом погодных условий и темноты поиски дедушки затруднялись, поэтому продолжить их решили утром, если он не вернется домой сам.

На следующий день сын пропавшего мужчины сообщил, что отец так и не нашелся. Сразу же были организованы поиски. Милиция со служебной собакой и квадрокоптером прочесали не один километр леса.

Одна из дачниц днем 5 февраля на прогулке в лесу заметила свежие следы на снегу. Зная о том, что ищут пропавшего человека, она сообщила об этом в милицию.

Люди разделились на группы и начали прочесывать лес в этом районе. Около 16.00 потерявшегося нашли. Мужчина стоял в снегу посреди поляны. Когда он увидел людей — заулыбался.

Оказалось, дедушка выбрал правильное направление — он шел в сторону Лиды, от больницы отошел примерно километр, — как заблудился и начал ходить кругами. Мужчину вывели из леса, обогрели и отвезли обратно в больницу.

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Дедушка заблудился в лесу под Лидой, провел там ночь и выжил, несмотря на мороз.
 
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