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«Системе конец, шансов удержаться у режима нет»

20.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Системе конец, шансов удержаться у режима нет»

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  • 20.02.2021, 10:37
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«Системе конец, шансов удержаться у режима нет»
Фото: «Наша Ніва»

Любой неожиданный триггер может привести к победе над диктатурой.

Жители Беларуси по-прежнему уверены, что режим обречен, и рассчитывают на новый раунд борьбы, пишет в статье для «МБХ медиа» журналист Роман Попков.

Минск – город с удивительной судьбой. За последний год он пережил три эпохи, представал перед своими гостями в трех образах.

В конце 2019-го белорусская столица жила в уникальном мире советского ретро. Неспешный, сонный город, минимальное количество милиции на улицах, почти полное отсутствие ночной клубно-кабацкой жизни. Огромные пустынные площади. Брежневский СССР – только с интернетом и «Макдональдсом».

Потом, летом 2020-го, после двух ночей уличных боев с ОМОНом, Минск словно бы отвоевал себе право на полноценную жизнь. Прекрасные минские женщины устраивали на Проспекте Независимости шествия с белыми цветами и лентами. Молодежь по вечерам превращала Площадь Независимости в арт-пространство. Сидя на гранитных плитах перед монументальным зданием Кабмина, парни и девушки рисовали на гигантских ватманах лозунги против насилия и диктатуры. Право на свободу собраний людьми было полностью реализовано, превратилось в закон прямого действия.


Фото: Юрий Белят / «МБХ медиа»

И вот, после тяжелого трехмесячного осеннего противостояния Минск превратился в «оккупированный город».

Один из белорусских активистов, бывший сокамерник Романа Попкова по изолятору на Окрестина, прокомментировал ситуацию в Минске и в Беларуси:

«Парадоксально, но у всех людей, которых я встречаю, есть полная уверенность, что системе конец. У белорусов такая обреченная уверенность, что шансов удержаться у режима нет», – говорит он.

По его словам,белорусы отрефлексировали события последних месяцев и пришли к пониманию: будет следующий раунд.

И этот раунд приведет к победе:

«Какой-то неожиданный триггер может сработать вкупе с правильными действиями оппозиции на международной арене и внутренней подрывной деятельностью, которой занимаются бывшие силовики», — считает собеседник Романа Попкова.


Фото: Елена Боровская / «МБХ медиа»
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Теги: Минск
 
 
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