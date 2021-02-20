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«Системе конец, шансов удержаться у режима нет»
Источник материала: Хартия'97
«Системе конец, шансов удержаться у режима нет»
Любой неожиданный триггер может привести к победе над диктатурой.
Жители Беларуси по-прежнему уверены, что режим обречен, и
Минск – город с удивительной судьбой. За последний год он пережил три эпохи, представал перед своими гостями в трех образах.
В конце 2019-го белорусская столица жила в уникальном мире советского ретро. Неспешный, сонный город, минимальное количество милиции на улицах, почти полное отсутствие ночной клубно-кабацкой жизни. Огромные пустынные площади. Брежневский СССР – только с интернетом и «Макдональдсом».
Потом, летом 2020-го, после двух ночей уличных боев с ОМОНом, Минск словно бы отвоевал себе право на полноценную жизнь. Прекрасные минские
И вот, после тяжелого трехмесячного осеннего противостояния Минск превратился в «оккупированный город».
Один из белорусских активистов, бывший сокамерник Романа Попкова по изолятору на Окрестина, прокомментировал ситуацию в Минске и в Беларуси:
«Парадоксально, но у всех людей, которых я встречаю, есть полная уверенность, что системе конец. У белорусов такая обреченная уверенность, что шансов удержаться у режима нет», – говорит он.
По его словам,белорусы отрефлексировали события последних месяцев и пришли к пониманию: будет следующий раунд.
И этот раунд приведет к победе:
«Какой-то неожиданный триггер может сработать вкупе с правильными действиями оппозиции на международной арене и внутренней подрывной деятельностью, которой занимаются бывшие силовики», — считает собеседник Романа Попкова.
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Любой неожиданный триггер может привести к победе над диктатурой.
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