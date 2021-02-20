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Минск: в двух авариях с участием разных Jaguar пострадали школьники
Источник материала: Onliner
Вчера утром на улице Городецкой под колеса кроссовера Jaguar попал внезапно выбежавший на проезжую часть 8-летний мальчик. А ближе к вечеру под другой Jaguar попала 12-летняя школьница на улице Жудро. Оба ребенка доставлены в больницу.
«Вчера около 08:10 водитель Jaguar E-Pace, двигаясь по улице Городецкой (со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД), совершил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу ребенка 2012 года рождения», — сообщили в ГАИ Минска.
За рулем кроссовера находилась женщина 1974 года рождения. Инспекторы уточнили, что мальчик перебегал улицу на красный свет, а Jaguar двигался на зеленый. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный Opel Astra. С различными травмами мальчик доставлен в больницу.
Во второй половине пятницы стало известно еще об одном происшествии, в обстоятельствах которого фигурируют Jaguar и ребенок. На улице Жудро под колеса кроссовера попала 13-летняя девочка. «Женщина за рулем автомобиля двигалась по прилегающей территории жилого дома и сбила девочку 2008 года рождения, — такова предварительная версия Госавтоинспекции. — Школьница выбежала из-за припаркованных машин. С травмами ее доставили в медучреждение».
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Вчера утром на улице Городецкой под колеса кроссовера Jaguar попал внезапно выбежавший на проезжую часть 8-летний мальчик. А ближе к вечеру под другой Jaguar попала...
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