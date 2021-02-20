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Подборка стильных мужских наручных часов до 1000 рублей. На праздник и не только

20.02.2021 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если часы для вас — это не только время на смартфоне или магнитоле авто, а слова «стиль», «имидж» и «аксессуар» не вызывают непонимания, эта подборка точно для вас. Накануне мужского праздника мы снова собрали для вас наручные часы в один материал. Постарались, как всегда, объединить разные по стилю модели от известных брендов, ограничив стоимость одной тысячей рублей. Многие модели прямо сейчас на скидке, но предложение ограничено временем действия акции и количеством товара. Как всегда, для корректного отображения цен и характеристик рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Timex Expedition в стиле милитари — от 99,5 р. (скидка 50%)


Наручные часы Timex Expedition TW4B06600
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–50%99,50 р.
3 предложения
Наручные часы Timex Expedition TW4B06400
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
254 р.
1 предложение

Часы с хронографом Timex Waterbury — от 175,5 р. (скидка 50%)


Наручные часы Timex TW2R38200
1 отзыв
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет текстильный
–50%176 р.
2 предложения
Наручные часы Timex TW2R38400
1 отзыв
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–30%273 р.
2 предложения

Минималистичные Fossil Commuter с ярким циферблатом — от 198 р. (скидка 26%)


Наручные часы Fossil FS5325
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–27%198 р.
5 предложений
Наручные часы Fossil Commuter FS5391
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
277 р.
4 предложения
Наручные часы Fossil The Commuter FS5419
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет миланский
408 р.
3 предложения

Тонкие Skagen Holst с циферблатами для даты и дня недели — от 219 р.


Наручные часы Skagen SKW6086
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
219 р.
6 предложений
Наручные часы Skagen SKW6066
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
242 р.
6 предложений

Прочные и функциональные Casio G-Shock для любителей активного отдыха — от 253 р. (скидка 22%)


Наручные часы Casio GA-100CB-1A
7 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: пластик, 51.2 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет резиновый
–22%253 р.
5 предложений
Наручные часы Casio GA-100B-4A
7 отзывов
мужские, механизм кварцевый, 51.2 мм, 200 м, браслет резиновый
279 р.
7 предложений
Наручные часы Casio GA-100MM-5A
7 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: пластик, 51.2 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
348 р.
1 предложение

Строгие и лаконичные Emporio Armani Renato — от 274 р.


Наручные часы Emporio Armani AR2480
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
274 р.
2 предложения

Fossil Coachman с ремешком в виде напульсника — от 289 р.


Наручные часы Fossil CH2565
13 отзывов
мужские, корпус: нержавеющая сталь, 45 мм, 100 м, браслет кожаный
289 р.
4 предложения
Наручные часы Fossil CH2564
13 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 45 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет кожаный
357 р.
5 предложений

Casio Edifice в корпусе «бочка» со спортивным характером — 290 р.


Наручные часы Casio EFA-120L-1A1
9 отзывов
мужские, механизм кварцевый, 38.3 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет кожаный
290 р.
5 предложений

Casio Edifice с сапфировым стеклом и металлическим браслетом — 296 р.


Наручные часы Casio Edifice EFR-S108D-1A
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39.9 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
296 р.
6 предложений

Skagen Horizont Special-Edition — от 308 р. (скидка 30%)

Часовая стрелка представлена в виде точки. Центральная часть циферблата — это вращающийся диск. Минимализм в максимальном проявлении


Наручные часы Skagen SKW6487
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%308 р.
2 предложения
Наручные часы Skagen SKW6488
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет миланский
–30%345 р.
2 предложения

Diesel Mini Daddy с двумя циферблатами: классическим и в виде вращающихся дисков — от 373 р.


Наручные часы Diesel DZ7321
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 46 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет кожаный
373 р.
3 предложения

Классическая механика Citizen. Механизм, проверенный временем — 379 р. (скидка 30%)


Наручные часы Citizen NH8365-19F
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 41 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%379 р.
2 предложения

Белорусская Hvilina Green Screen Basic в стиле компьютерных технологий — 390 р.


Наручные часы HVILINA Green Screen Basic H06.710.11.052.01
3 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 37 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный/миланский
390 р.
1 предложение

Orient Envoy Open Heart с открытым сердцем и возможностью ручного подзавода — от 414 р.


Наручные часы Orient FAG00003B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–22%414 р.
3 предложения
Наручные часы Orient FAG00003W
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
465 р.
5 предложений
Наручные часы Orient FAG00001T
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
524 р.
1 предложение

Популярные дайверы Orient Mako II с возможностью ручного подзавода и функцией остановки стрелки — от 470 р. (скидка 15%)


Наручные часы Orient FAA02002D
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 41.5 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет металлический
–15%470 р.
3 предложения
Наручные часы Orient FAA02009D
мужские, механизм механический с ручным заводом, корпус: нержавеющая сталь, 41.5 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет металлический
520 р.
3 предложения
Наручные часы Orient FAA02001B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 41.5 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет металлический
598 р.
1 предложение

Сочетание черного и красного. Чистый спорт Wenger Roadster Black Night — 516 р.


Наручные часы Wenger Roadster Black Night 01.1841.101
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 45 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет кожаный
516 р.
2 предложения
Наручные часы Wenger Roadster Black Night 01.1841.102
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 45 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет пластиковый
412 р.
2 предложения
Наручные часы Wenger Roadster Black Night 01.1841.104
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 45 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
543 р.
2 предложения

Популярная швейцарская классика Tissot Classic Dream Gent — от 530 р.


Наручные часы Tissot Classic Dream Gent (T033.410.26.011.01)
9 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 38 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
530 р.
3 предложения
Наручные часы Tissot Classic Dream (T033.410.36.051.01)
9 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 38 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
599 р.
1 предложение
Наручные часы Tissot Classic Dream (T033.410.22.011.01)
9 отзывов
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 38 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет металлический
633 р.
3 предложения

Часы пилота Swiss Military Hanowa Airborne — от 544 р. (скидка 39%)


Наручные часы Swiss Military Hanowa Airborne [06-4258.30.007]
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет текстильный
–39%544 р.
3 предложения

Swiss Military Hanowa Swiss Rock с сапфировым стеклом и кожаным ремешком с перфорацией — 568 р.


Наручные часы Swiss Military Hanowa Swiss Rock 06-4231.7.04.009
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
568 р.
1 предложение
Наручные часы Swiss Military Hanowa Swiss Rock 06-4231.7.04.003
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–15%567 р.
5 предложений
Наручные часы Swiss Military Hanowa Swiss Rock 06-4231.7.04.007
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–15%567 р.
4 предложения

Zeppelin 100 Years Zeppelin в стиле ретро — 656 р. (скидка 22%)

Часы, посвященные столетию со дня основания компании Luftschiffbau Zeppelin GmbH в 1909 году. Сам бренд назван в честь Фердинанда фон Цеппелина, создателя первых дирижаблей. Часы в этой коллекции отличаются высокой надежностью и достойным функционалом.


Наручные часы Zeppelin 100 Years Zeppelin 7640-2
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–22%656 р.
3 предложения

Candino Small Seconds с секундной стрелкой на отдельном циферблате — 700 р.


Наручные часы Candino C4591/2
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
700 р.
5 предложений
Наручные часы Candino C4591/3
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
700 р.
5 предложений
Наручные часы Candino C4591/4
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
700 р.
5 предложений

Классические Tissot PR 100 Gent на стальном браслете. На кожаном еще дешевле — от 743 р.


Наручные часы Tissot PR 100 Gent T101.410.11.031.00
2 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
837 р.
6 предложений
Наручные часы Tissot Pr 100 Gent T101.410.16.031.00
2 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет кожаный
743 р.
8 предложений
Наручные часы Tissot PR 100 Gent T101.410.22.031.00
2 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 39 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
1035 р.
4 предложения

Супертонкая механика Frederique Constant Slimline с римским циферблатом — 932 р.


Наручные часы Frederique Constant Slimline Midsize FC-200RS5S36
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 38.4 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%932 р.
1 предложение
Наручные часы Frederique Constant Slimline Midsize FC-200RN5S36
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 38.4 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–30%932 р.
1 предложение

Подборка стильных мужских наручных часов до 1000 рублей. На праздник и не только

 
 
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Если часы для вас — это не только время на смартфоне или магнитоле авто, а слова «стиль», «имидж» и «аксессуар» не вызывают непонимания, эта подборка точно для вас....
 
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