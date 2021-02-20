Подборка стильных мужских наручных часов до 1000 рублей. На праздник и не только

Источник материала: Onliner

Если часы для вас — это не только время на смартфоне или магнитоле авто, а слова «стиль», «имидж» и «аксессуар» не вызывают непонимания, эта подборка точно для вас. Накануне мужского праздника мы снова собрали для вас наручные часы в один материал. Постарались, как всегда, объединить разные по стилю модели от известных брендов, ограничив стоимость одной тысячей рублей. Многие модели прямо сейчас на скидке, но предложение ограничено временем действия акции и количеством товара. Как всегда, для корректного отображения цен и характеристик рекомендуем отключать блокировщик рекламы.





































Часовая стрелка представлена в виде точки. Центральная часть циферблата — это вращающийся диск. Минимализм в максимальном проявлении









































Часы, посвященные столетию со дня основания компании Luftschiffbau Zeppelin GmbH в 1909 году. Сам бренд назван в честь Фердинанда фон Цеппелина, создателя первых дирижаблей. Часы в этой коллекции отличаются высокой надежностью и достойным функционалом.



















