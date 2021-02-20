Источник материала: Tut.by

«Нареканий у руководства на мою работу никогда не было, даже грамоту давали. А тут пришли и сказали, мол, увольняйся», — рассказывает Александр, бывший работник филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго». Работники предприятия сообщают, что у них на прошлой неделе начались увольнения якобы «по спискам, спущенным сверху». Они утверждают, что людям предлагают написать заявление по собственному, в противном случае увольняют по статье Трудового кодекса, хотя до этого нареканий на работу сотрудников не было. Сами работники связывают это с их участием в акциях солидарности и протестах после выборов в августе 2020 года. FINANCE.TUT.BY поговорил с уволенными.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Увольняют согласно какого-то списка сверху, но никому его не показывали, только говорят так»

О том, что из филиалов «Минскэнерго» якобы начали увольнять людей, нам стали сообщать еще в конце прошлой недели.

«В Минских тепловых сетях и непосредственно на ТЭЦ-2 начали увольнять работников, которые еще в августе выходили на акции солидарности в свое обеденное время. Увольняют согласно какого-то списка сверху, но никому его не показывали, только говорят так. Руководство сказало: „Вы же знаете за что“. Никаких нарушений и выговоров у этих людей нет. Уже отдали трудовые троим», написал нам один из работников предприятия 12 февраля.

Следом пришло сообщение от еще одного работника примерно такого-же содержания.

«У нас началась „зачистка“ тех, кто не поддерживает действующую власть. Это касается нескольких филиалов „Минскэнерго“ — Минских тепловых сетей, Минских кабельных сетей, прочих. На увольнение работников, которые летом засветились на митингах, приказ пришел сверху. Кто попал в этот список, неизвестно. Руководители сообщают имена только тех и тем, кто непосредственно должен быть уволен. Приезжали товарищи из органов, проверяли камеры и систему пропусков, смотрели, кто выходил на акции солидарности, стоял в цепях на Аранской и Тростенецкой (на этих улицах расположены административные здания Минскэнерго и Минских тепловых сетей. — Прим. ред.). Ходят слухи, что всего по организациям энергосистемы должны уволить около 400 человек», написал еще один работник.

В среду (17 февраля) информацию о возможных увольнениях в Минских тепловых сетях подтвердило еще несколько работников.

— Я знаю, что точно уволили 8 человек (по рассказам другого работника, 9 человек). Среди них два начальника отделов, работники профсоюзного комитета, двое рабочих с одной из ТЭЦ. Увольняются, если не все, то большинство по соглашению сторон, чтобы не увольняли по статье. Слышал, что в списке по всем филиалам примерно 40 человек, но лично его не видел, — рассказал работник Минских тепловых сетей.

Мы дозвонились до одного из уволенных работников филиала, однако он отказался разговаривать с журналистами.

«Я уволился по соглашению сторон, но решение это было принято под давлением»

А вот уволенные из филиала «Минские кабельные сети», где за последнюю неделю, по словам работников, трудовые вернули восьмерым, оказались более разговорчивыми. К примеру, Александр Данько еще несколько дней назад работал там инженером службы распределительных сетей.

— Мой начальник пришел и сказал, что есть команда меня уволить. И что могу написать заявление по собственному желанию, — рассказывает Александр Данько. — Нареканий у руководства на мою работу никогда не было, даже грамоту, по-моему, в прошлом году давали. А тут пришли и сказали, мол, увольняйся. Но попросили не только меня. Документально это я, конечно, не могу подтвердить. Но, похоже, что после некоторых политических событий нам на наше предприятие сверху спустили бумагу и поручили выявить неблагонадежных людей, которые имеют не такое мнение, как положено, тех, кто участвовал в митингах, был задержан и так далее. Сейчас есть какие-то списки с такими людьми. Их, конечно, никто не видел, они не афишировались. В конце прошлой недели прошла команда по этим спискам отработать.

По словам Александра, у них на предприятии «пока на увольнение 8 человек». С ними, как он говорит, не общался ни директор, ни еще кто-то из руководства, никто ничего не объяснял. Все происходило через руководителей структурных подразделений.

— В понедельник (15 февраля — Прим. ред.) мои коллеги из филиала Минские тепловые сети звонили мне и говорили, что у них тоже увольняют людей. То есть это касается не только кабельных сетей, — отмечает собеседник. — Я уволился по соглашению сторон. Но решение это было принято под давлением. Я никуда не собирался уходить. Заявление написал во вторник, после обеда в этот же день уже был готов приказ. На этой неделе у меня был последний день работы. Спешка налицо. Если человек не хочет увольняться по соглашению сторон, его все равно уволят. Очень легко найти какие-то нарушения, если искать. У нас написано очень много всяких положений и инструкций, которых мы должны придерживаться в работе. Выполнять все полностью зачастую невозможно. Их даже знать все физически невозможно, это огромный объем информации.

Александр говорит, что до этого массовых увольнений не было. «Уволился один коллега, который тоже был в списке на вылет. Но он нашел работу и ушел раньше, чем прилетел приказ уволить», рассказывает собеседник.

Бывший работник Минских кабельных сетей предполагает, что он попал в список потому, что летом засветился возле Минского завода колесных тягачей, куда он с коллегами ездил поддерживать его работников 17 августа. Их фото попали в СМИ.

— 17 августа во внутреннем дворике предприятия было стихийное собрание, перед тем как люди поехали на МЗКТ. Вышел директор, люди задавали вопросы. Наверное, из-за этого я оказался в списке. На собраниях сильно не высказывался, но присутствовал. На сутки не попадал, милиция меня нигде не задерживала. Теперь пошла зачистка внезапно и по всем.

Однако Александр отмечает, что уволиться попросили и некоторых тех, кто никуда не ходил и нигде не высказывался.

— Так как мы участвуем в жизнеобеспечении города, у нас права на забастовку нет. Поэтому наше предприятие и не бастовало. Такое чувство, что их собрались уволить под шумок, — предполагает мужчина.

Он говорит, что такое развитие событий — увольнение, не стало для него неожиданностью. Но представлял себе это не совсем так.

— Я предполагал, что может быть что-то такое, к примеру, непродление контракта, он у меня в мае оканчивается, — продолжает Александр. — Плюс у нас в марте очень удачно появилась аттестация, которую можно было не пройти.

«Думал написать по собственному, потом переночевал с этой мыслью и решил, что придется меня им уволить по статье»

Валерий Ильковец рассказывает, что ему тоже предложили уволиться по соглашению сторон. По его словам, первое предложение написать заявление ему поступило еще в декабре прошлого года. Потом он ушел в отпуск. Вернулся — предложения" продолжилось.

— Я всех подробностей не знаю, но знаю то, что касается конкретно меня. Мне сказали, что меня нужно уволить до конца этой недели, чтобы меня на предприятии больше не было. Об этом сказало не руководство предприятия, вся работа по увольнениям ведется через начальника структурного подразделения. Руководитель пришел и сказал: «Пиши заявление по собственному желанию». Я отказался, — рассказывает Валерий. — Что, мне сказали увольняться, я испугался и побежал выполнять? Нет. Пусть уволят. Во вторник еще думал написать по собственному. Потом переночевал с этой мыслью и решил, что придется меня им уволить по статье. Хотят избавиться? Пусть это делают сами.

В итоге в среду у Валерия уже было второе дисциплинарное взыскание. Первое оформили в понедельник.

— В соответствии с нормативными документами замечания, конечно, обоснованные. Первое за то, что я не сделал запись в журнале об окончании работ на оборудовании. Второе — за неубранное рабочее место — рабочий стол. До этого за такие мелочи никогда никого не наказывали. Но тем не менее замечания обоснованы, я нарушил свою должностную инструкцию.

В итоге работника уволили с 19 февраля, в приказе сослались на пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса — «неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».

— Я не скрываю свою гражданскую позицию. Еще в июле решил, что буду ее отстаивать, я к этому пришел. И на самом деле был готов, что разговоры об увольнении начнутся уже в августе. Я и на митинги ходил, и в независимом профсоюзе состою. Официально ячейка независимого профсоюза на предприятии еще не зарегистрирована, но мы идем к этому. Я был задержан 8 августа, еще до выборов. Потом в октябре меня задержали на марше. Я профсоюз двигаю. Ездил МЗКТ работников поддерживать, — перечисляет Валерий.

Он говорит, что собирается остаться в сфере энергетики и даже уже работу нашел.

— Когда мне только стали предлагать написать заявление по собственному, я стал искать работу. Нового нанимателя не смущает, что я уволен по статье, — подытожил Валерий.

«Попросили уйти, а я сижу и переживаю, как там все будет»

Попали в «черный список» и девушки, рассказывают работники. У одной из сотрудниц предприятия (имя не называем по ее просьбе. — Прим. ред) также в пятницу был последний рабочий день.

— Свою позицию я не скрываю. Летом я участвовала в акциях. Да и место жительства у меня не очень хорошее — дом расположен на Сморговском тракте, то есть рядом с «площадью Перемен», — шутит девушка. — Но ни задержаний, ни суток не было. Забастовок у нас на предприятии не проводилось, работа не срывалась. Поэтому сказать, что есть какие-то серьезные основания для моего увольнения, нельзя.

Она уволилась по соглашению сторон. «Понятно, что это не добровольное решение», — отмечает уже бывшая работница предприятия.

— Но руководство сказало, что-либо так, либо будет по-другому. А мы уже ни один раз наблюдали, как это происходит: тебе каждый день будут выписывать какое-нибудь замечание и все. Поэтому приходишь к выводу, что, может быть, лучше самому уйти и найти что-то другое, чем тебя уволят по статье, — рассуждает девушка. — Предлагать уволиться мне начали в понедельник. У нас все быстро: сказали по команде уволить определенных людей, за эту неделю будут решать вопрос. До пятницы должны убрать с предприятия 8 человек. Говорят, что список намного больше, что-то около 40 человек, но эта информация пока на уровне слухов.

По словам собеседницы, руководство на ее работу никогда не жаловалось, она всегда была на хорошем счету, ей неоднократно вручали грамоты, ее фотография была на доске почета предприятия.

— Немного обидно и волнительно, что на предприятии все осталось без меня, я свою работу ни на кого не оставила. Вроде, попросили уйти, а я сижу и переживаю, как там все будет, — делится бывшая работница. — Я, можно сказать, всю жизнь здесь проработала, только в Кабельных сетях 14 лет. Уже являюсь специалистом именно в этой области. Конечно буду что-то искать по своей профессии. Не знаю, как дальше будут развиваться события в плане того, какие препятствия будут чинить мне в трудоустройстве. Если у меня будет возможность, конечно я бы хотела найти работу в этой сфере.

«Минскэнерго»: «Мы по телефону никакие комментарии не даем»

За разъяснениями относительно внезапного массового увольнения работников из филиалов «Минскэнерго», мы обратились в пресс-службу предприятия. Оперативно прокомментировать ситуацию по телефону там отказались.

— Мы по телефону никакие комментарии не даем, — сказали в пресс-службе. — Пишите официальный запрос.

Мы обязательно отправим его и опубликуем полученный ответ.