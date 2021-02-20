«Крови прольется еще море, но шансов удержаться у режима нет». Что сейчас происходит в Минске

Источник материала: UDF



Акция в Беларуси. Фото: ТАСС

Сорвавшаяся протестная акция

«Мы видим, что каждая акция сейчас приводит к тому, что нас все меньше… Мы теряем людей. Теряем тех, кто убегает за границу, теряем тех, у кого появляются уголовные дела… Мы теряем тех, кого калечат, тех, кто избиты. И самое главное: люди не видят заботы. Людям ничего не оплачивают (имеются в виду выплаты штрафов – «МБХ медиа»). Людям не помогают. Ради чего выходить? …На сегодняшний день нельзя терять любой людской ресурс».

Игорь Макар. Фото из личного архива

Правовой коллапс

«Женский марш» в Минске в сентябре 2020 года. Фото: Юрий Белят / «МБХ медиа»

«На текущий момент состояние общества угнетенное. Но, что парадоксально, у всех людей, которых я встречаю, есть полная уверенность, что системе конец. У белорусов такая обреченная уверенность, мол, крови прольется еще море, но шансов удержаться у режима нет», – говорит он. По его словам, часть белорусского общества отрефлексировала события последних месяцев и пришла к пониманию: раунд проигран, но будет следующий. Мой собеседник отмечает, что «чувствуется очень серьезная напряженность, есть ощущение, что какой-то неожиданный триггер может сработать вкупе с правильными действиями оппозиции на международной арене и внутренней подрывной деятельностью, которой занимаются бывшие силовики».

Стихийная акция памяти Романа Бондаренко на площади Перемен в Минске. Фото: Елена Боровская / «МБХ медиа»

«На данный момент протест потерпел поражение. Произошел правовой коллапс и случился тотальный откат ко временам 1937 года. Наступила сильнейшая реакция, которая идет вглубь. Каждый день задерживают людей в рамках уголовных статей, количество политзаключенных растет, людям раздают большие сроки и отправляют в колонии. Если закончились люди, которые выходили на улицы, берут людей, которые пишут в интернете и телеграмм-каналах. И теперь нет ограничений – в Гомеле осудили на два года лишения свободы мальчика-инвалида, также были осуждены два несовершеннолетних парня и отправлены на два года в исправительные колонии», — рассказывает анархистка.

«В большинстве своем люди поняли, что их использовали либеральные силы для достижения своих целей, никак не связанных с освобождением Беларуси. В самое горячее время, когда были нужны решительные действия, людей насильно направляли в исключительно мирное русло для красивой картинки в Европу про “удивительных беларусов”. Сейчас большинство людей понимает, что нужны не хождения [по улицам], а силовое сопротивление. Но они не понимают, как это сделать, и самое главное, не имеют ресурсов для этого на данный момент».

В ожидании референдума по новой конституции

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

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