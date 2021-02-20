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«Дело лыжников». «Милиционер попросил написать, что они не фашисты, не знают немецкого, но понимают белорусский»

20.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд вынес приговоры 19 человек, которые участвовали в лыжном забеге в Молодечно. Их обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.

Суд прошел в здании Молодечненского РОВД, сообщает Рэгіянальная газета.

Напомним, 19 лыжников были задержаны 14 февраля в Молодечно во время лыжной прогулки.

«Дело лыжников». «Милиционер попросил написать, что они не фашисты, не знают немецкого, но понимают белорусский»

Скриншот видео МВД

Суд посчитал их виновными.

Один мужчина получил 20 суток, другие семь — 15 суток.

Также 15 суток дали двум женщинам.

Девять женщин оштрафованы на сумму от 25 до 30 базовых величин.

Ранее одна из женщин рассказала о своем задержании.

— Я услышал, как они кричали: «Стоять! Будем стрелять на поражение». Я остановилась, — вспоминала Полина. — К милиционерам подошла девушка, заговорила, они схватили ее за куртку и немного порвали.

Затем задержанных доставили в отделение милиции. Там их отвели в тир, где люди четыре часа стояли лицом к стене.

После допроса Полину и еще одну женщину отвели в так называемый «стакан», где они пробыли четыре часа. А ближе к полуночи их доставили в СИЗО.

— Честно говоря, в изоляторе было все хорошо. Милиционер там сказал, чтобы мы позже написали в молодечненский чат, что здесь не каратели. Говорил, что они не фашисты, не знают немецкого, но понимают русский и белорусский.

 
 
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Суд вынес приговоры 19 человек, которые участвовали в лыжном забеге в Молодечно. Их обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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