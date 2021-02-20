«Дело лыжников». «Милиционер попросил написать, что они не фашисты, не знают немецкого, но понимают белорусский»

Источник материала: Салiдарнасць

Суд вынес приговоры 19 человек, которые участвовали в лыжном забеге в Молодечно. Их обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.

Суд прошел в здании Молодечненского РОВД, сообщает Рэгіянальная газета .

Напомним, 19 лыжников были задержаны 14 февраля в Молодечно во время лыжной прогулки.





Скриншот видео МВД

Суд посчитал их виновными.

Один мужчина получил 20 суток, другие семь — 15 суток.

Также 15 суток дали двум женщинам.

Девять женщин оштрафованы на сумму от 25 до 30 базовых величин.

Ранее одна из женщин рассказала о своем задержании.

— Я услышал, как они кричали: «Стоять! Будем стрелять на поражение». Я остановилась, — вспоминала Полина. — К милиционерам подошла девушка, заговорила, они схватили ее за куртку и немного порвали.

Затем задержанных доставили в отделение милиции. Там их отвели в тир, где люди четыре часа стояли лицом к стене.

После допроса Полину и еще одну женщину отвели в так называемый «стакан», где они пробыли четыре часа. А ближе к полуночи их доставили в СИЗО.

— Честно говоря, в изоляторе было все хорошо. Милиционер там сказал, чтобы мы позже написали в молодечненский чат, что здесь не каратели. Говорил, что они не фашисты, не знают немецкого, но понимают русский и белорусский.