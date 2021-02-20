Концерт любимого исполнителя – посетить нельзя пропустить!

Источник материала: Салiдарнасць

Для любого любителя музыки, поклонника определенных певцов очевидно, где в этой фразе нужно поставить запятую.

Конечно, нельзя пропустить намечающийся концерт своего кумира – его обязательно стоит посетить, даже несмотря на то, что сегодня послушать песни, посмотреть клип любого исполнителя не составит труда. Это можно сделать с помощью интернета, найдя в сети любое произведение. Но и в этом случае почитаемая личность остается за экраном, мы видим ее не вживую, а голос слышим из записи.

Совсем другое дело, когда поклонник лично присутствует в зале, где разворачивается шоу. Это совсем иной звук, другие переживания, эмоции. Многие люди замечали, что при просмотре в записи концертов, которые они посещали, испытывают другие ощущения – не такие фееричные, как во время пребывания на реальном шоу. При этом самые яркие впечатления, которые «греют душу» – это воспоминания о том, что они побывали на мероприятии, как видели и слышали все вживую.





Это существенный аргумент в пользу того, что купить билеты на концерты в Берлине или в другом городе, где бы они ни проходили, обязательно стоит. Каждое посещение подобного мероприятия – это способ сделать свою жизнь более насыщенной, интересной, получить массу положительных эмоций, которых хватит надолго

Драйв и неповторимая энергетика

Независимо от того, в каком жанре работает исполнитель: поп, рок, хип-хоп, шансон и т. д. – присутствие на концерте позволяет обмениваться с ним энергией. Этого невозможно достичь, просто прослушивая композиции в записи. Посещение таких шоу – это способ избавиться от стресса, негатива, переживаний, забыть о заботах и проблемах. После концерта мы всегда ощущаем мощный заряд позитива, прилив адреналина и сил, кажется, будто наш собственный потенциал значительно возрос.





Настоящий меломан знает, что музыка учит нас многому, в том числе и смотреть на многие вещи иначе. Наверняка каждый из нас ощущал, что после посещения концерта любимого исполнителя или группы меняется взгляд на многие события в жизни. Что-то становится более или менее важным, проблемы перестают видеться неразрешимыми, и мы точно понимаем, что повседневная усталость – это то, что так легко и просто можно «снять рукой».

Совместный поход на такое мероприятие с друзьями, любимой девушкой – повод сблизиться, получив совместные впечатления. Именно поэтому, чтобы порадовать близкого человека, в качестве одного из самых лучших подарков мы часто выбираем покупку билетов на концерт.

Слово театру

Его популярность, которую не смогли затмить многочисленные современные фильмы, сериалы, в очередной раз подтверждает, что увиденное своими глазами действо – лучший способ восприятия искусства. Когда зритель в зале, а актер (равно как и музыкант) на сцене, фальши здесь не место. Это словно общение глаза в глаза, при котором устанавливается контакт, взаимопонимание, а друг другу передаются самые искренние чувства.





Как на концертной, так и на театральной сцене артист в буквальном смысле отдает себя искусству и зрителю. Здесь не будет второго дубля, возможности повторно исполнить свою партию (если только не на бис, а не для того, чтобы исправить ошибку).

Сервис «Контрамарка» – простой и быстрый заказ билетов

В суете дней современный человек порой даже не в курсе, какие концерты, спектакли планируются в ближайшее время. Благодаря сайту Kontramarka.de вы не только всегда будете об этом знать, но и сможете заблаговременно забронировать билеты на предстоящее мероприятие. Вам даже не придется стоять в очереди в кассу – сделать это рекомендуется в онлайн-режиме.

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