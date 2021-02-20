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Грузовик въехал в автобус возле остановки на МКАД

20.02.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием грузовой машины и автобуса случилось на МКАД в районе ул. Машиностроителей.

Грузовик въехал в автобус возле остановки на МКАД

По предварительной информации ГАИ, водитель Mercedes-Benz двигался по Минской кольцевой автодороге со стороны пр. Партизанского и, не справившись с управлением, въехал в автобус городского маршрута на остановке.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

 
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ДТП с участием грузовой машины и автобуса случилось на МКАД в районе ул. Машиностроителей.
 
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