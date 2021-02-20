Грузовик въехал в автобус возле остановки на МКАД

ДТП с участием грузовой машины и автобуса случилось на МКАД в районе ул. Машиностроителей.





По предварительной информации ГАИ, водитель Mercedes-Benz двигался по Минской кольцевой автодороге со стороны пр. Партизанского и, не справившись с управлением, въехал в автобус городского маршрута на остановке.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.