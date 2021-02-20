В Слониме у подростка вымогали деньги двое знакомых

Источник материала: Onliner

В Слониме двое парней задержаны за вымогательство денег. Как пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД, в милицию обратилась мать потерпевшего.

«15-летний парень из Гродненского района приехал учиться в Слоним. В колледже он познакомился с 17-летним местным жителем и его 18-летним знакомым, который недавно вернулся из спецшколы, куда был направлен за систематические правонарушения. Однажды компания попала на так называемую вписку, где с девятого этажа у одного из участников упал телефон. Средний из троицы решил помочь хозяину гаджета найти виновного в инциденте: потребовал у своего нового знакомого $300 якобы за ущерб. Для пущей убедительности заручился поддержкой старшего товарища», — рассказали в МВД.

После запугивания подростка последовали издевательства: оскорбления, пинки и подзатыльники стали нормой. «В итоге он решил откупиться и втайне от родителей вынес из дома требуемую сумму. Впоследствии „разводить“ жертву продолжил 18-летний парень из спецшколы: под угрозами вымогал деньги на такси, пиво и сигареты», — отметили правоохранители.

Обо всем узнала мать потерпевшего. Она потребовала у парней вернуть деньги. Те обещали все отдать и прекратить преследование. Ничего в итоге не получив, женщина обратилась в милицию. Сначала оперативники взяли с поличным совершеннолетнего юношу: он забрал у подростка 20 рублей. Затем был задержан и второй.

Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовные дела за вымогательство. Сейчас ведется работа по выявлению других жертв подозреваемых.