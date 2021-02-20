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Гродненская Ольшанка провела сильную акцию в поддержку национальной символики
Источник материала: Хартия'97
Гродненская Ольшанка провела сильную акцию в поддержку национальной символики
Революционеры совершают волшебство.
Гродненская Ольшанка вышла на акцию в поддержку национальной символики, сообщает телеграм-канал
Каждый день над собою смело,
Сбросив с плеч многолетний груз,
Мы несем бело-красно-белый
Флаг за Вольную Беларусь!
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Революционеры совершают волшебство.
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