Источник материала: Хартия'97

Украинский президент может убить топливный бизнес Таракана 1 20.02.2021, 12:02

По белорусским партнерам Медведчука нанесен серьезный удар.

Президент Украины подписал новый пакет санкций. На этот раз под санкции попал Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Все их активы и имущество в Украине будут заблокированы. Основание — следствие СБУ по статье «Финансирование терроризма» в котором депутат и его супруга, к слову, даже не являются подозреваемыми, пишет телеграм-канал «Бусел» .





Также под санкции попала украинская компания «ПрикарпатЗападтранс», которая контролирует 400-километровый трубопровод, поставляющий в Украину нефтепродукты из России и Беларуси. Ее в СМИ связывали с Медведчуком, хотя нефтепровод «Самара—Западное направление» с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому олигарху Николаю Воробью. Реально всем заправляет cемья Лукашенко.

По нефтепроводу качают не сырую нефть, а дизель, бензин и другие готовые продукты — с территории РФ. В том числе, так попадают в Украину и белорусские нефтепродукты.

К слову, эти нефтепродукты идут как на внутреннее потребление, так и для реэкспорта в Евросоюз.

«Западтранс» управляет украинской частью трубопровода — примерно 400 километров. Тема с этим активом резко активизировалась на днях. 11 февраля, антикоррупционное бюро вручило подозрение эксперту, чей вывод лег в основу судебного вердикта, по которому ООО «ПрикарпатЗападтранс» получило контроль над частью трубы. Эту часть ей продала российская компания «Транснефть».

Интересно, что это уже не первая атака на компанию, которая качает в Украину дизель и бензин. После прихода к власти Зеленского на поставки российского топлива были введены пошлины. Что спровоцировало дефицит осенью 2019 года.

У Зеленского тогда говорили, что таким образом отвечают на последовавшие ранее «бензиновые» санкции России. На самом деле, там история была еще запутаннее и тоже напрямую касалась Беларуси. Россия тогда ввела «таможенный маневр», пытаясь заставить Беларусь платить акцизы в бюджет РФ, но компенсировать свои потери за счет украинцев.

В результате этих маневров начал расти дефицит и цены на внутреннем украинском рынке. А сейчас и вовсе есть шанс сорвать поставки топлива.

Интересно еще, что хоть Медведчук (главный фигурант санкций) и отрицает свое участие в топливном бизнесе, но косвенные данные подтверждают глубочайшую интеграцию с белорусским олигархом Воробьевым. Например, после запрета полетов в/из Украины самолетов Козака/Медведчука, Козак летает в Киев на самолете Воробья, а в Москву на своем.

Следующие две недели покажут, как решения Зеленского скажутся на топливном бизнесе не только Украины, но и Беларуси. Следим также за реакцией России.

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