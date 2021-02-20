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Эксперты назвали чай, который снижает уровень сахара в крови

20.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперты назвали чай, который снижает уровень сахара в крови

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  • 20.02.2021, 11:38
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Эксперты назвали чай, который снижает уровень сахара в крови

Это растения используют также для лечения простуд и сезонных аллергий.

Листья крапивы содержат много полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые могут присутствовать в чае из этого растения.

Эта информация опубликована в International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (перевод — u-news.com.ua).

Крапива двудомная, или Urtica dioica, – это многолетнее цветущее растение, произрастающее в Северной Америке, Европе и Азии. Это обычное растение, которое можно есть. Люди также используют его в лечебных травах и народной медицине.

Исторически сложилось так, что люди использовали крапиву для лечения самых разных заболеваний, в том числе:

ринит и сезонная аллергия;

затрудненное мочеиспускание;

воспаление и боль в суставах;

мышечные спазмы;

высокое содержание сахара в крови;

бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей.

Однако, как указывается, научные исследования крапивного чая ограничены. Большинство исследований сосредоточено на сушеных листьях крапивы или настойках крапивы.

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