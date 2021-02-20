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Оранжевый уровень из-за тумана объявлен в Беларуси 21 февраля

20.02.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, будет облачно. В ночные часы в отдельных районах страны, днем по северо-востоку пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

На большей части территории Беларуси ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.

Ночью температура воздуха составит от минус 9 градусов (по востоку) до плюс 1 градуса (по юго-западу). Днем будет -1..+4℃.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью и днем в отдельных районах республики ожидаются небольшие осадки - снег, мокрый снег и дождь.
 
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