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Оранжевый уровень из-за тумана объявлен в Беларуси 21 февраля
20.02.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, будет облачно. В ночные часы в отдельных районах страны, днем по северо-востоку пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
На большей части территории Беларуси ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.
Ночью температура воздуха составит от минус 9 градусов (по востоку) до плюс 1 градуса (по юго-западу). Днем будет -1..+4℃.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
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Ночью и днем в отдельных районах республики ожидаются небольшие осадки - снег, мокрый снег и дождь.
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