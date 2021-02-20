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Принц Джордж — первый ребенок герцога и герцогини Кембриджских и третий в очереди на престол / фото instagram.com/kensingtonroyal

«Знаешь, что он хотел? Вот там дом королевской семьи, идешь в ближайший супермаркет Sainsbury's И... подкладываешь яд в мороженое, а королевская семья пойдет и купит там мороженое... Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын», — цитирует Абу SkyNews.

Фото: REUTERS

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7-летнего наследника британского престола хотели убить мороженым Старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, правнука королевы Елизаветы II планировали отравить.

Об этом стало известно благодаря суду над 27-летним, пишет Independent. По данным следствия, мужчина готовился устроить теракт и даже приобрел меч, нож, балаклавы и специальные перчатки. Однако офицер полиции под прикрытием смог получить от подозреваемого неожиданную информацию.Абу сообщил тайному полицейскому о своем «брате», которого посадили на 28 лет. Он подробно рассказал о плане мужчины напасть на принца Джорджа.Автором плана считают британца Хусейна Рашида, который ранее публиковал личную информацию о принце и поощрял исламистских боевиков атаковать мальчика. В 2018 году Рашида приговорили к пожизненному заключению, пишет Reuters.Принц Джордж родился в 18:24 по киевскому времени 22 июля 2013 года в госпитале святой Марии в Лондоне и стал первым ребенком герцога и герцогини Кембриджских. Маленький Джордж занимает третье место в линии наследования британского престола — сразу после своего деда Чарльза (сына Елизаветы II) и отца Уильяма.