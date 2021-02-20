Источник материала: UDF

Сморгонцы, которых подозревали в расклейке листовок. Первый справа — Руслан Валюк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идет облава на сморгонских активистов. Накануне в суде кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!» В здании суда были заблокированы около 20 человек.

Вначале было известно о задержанииправозащитники «Весны».в 16:00 понес жалобу в РОВД и не вернулся, был там и задержан.Сотрудники милиции также приходили за. Девушки дома не было, а Руслану стало плохо, его мать сказала, что вызывает ему скорую.Задержаны и. Есть сведения, что на задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП.Напомним, суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года «домашней химии».После оглашения приговора в коридоре кто-то крикнул «Жыве Беларусь!». В ответ послышалось дружное «Жыве!». Председатель судазапретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании заблокировали около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девять человек, оставшихся в суде, повели в местный РОВД.