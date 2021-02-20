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Идет облава на сморгонских активистов. Накануне в суде кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!»
Источник материала: UDFВечером 19 февраля по Сморгони прокатилась волна задержаний. Похоже, что из-за недавнего случая в суде, когда после оглашения приговора сморгонцам за распространение листовок кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!», а председатель суда вызвала милицию.
Сморгонцы, которых подозревали в расклейке листовок. Первый справа — Руслан Валюк
Вначале было известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой,
Илья Петунов в 16:00 понес жалобу в РОВД и не вернулся, был там и задержан.
Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а Руслану стало плохо, его мать сказала, что вызывает ему скорую.
Задержаны и Евгений Новик с Сергеем Траем. Есть сведения, что на задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП.
Напомним, суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.
Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года «домашней химии».
После оглашения приговора в коридоре кто-то крикнул «Жыве Беларусь!». В ответ послышалось дружное «Жыве!». Председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании заблокировали около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девять человек, оставшихся в суде, повели в местный РОВД.
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В здании суда были заблокированы около 20 человек.
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