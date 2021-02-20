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Идет облава на сморгонских активистов. Накануне в суде кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!»

20.02.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вечером 19 февраля по Сморгони прокатилась волна задержаний. Похоже, что из-за недавнего случая в суде, когда после оглашения приговора сморгонцам за распространение листовок кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!», а председатель суда вызвала милицию.

Идет облава на сморгонских активистов. Накануне в суде кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!»

Сморгонцы, которых подозревали в расклейке листовок. Первый справа — Руслан Валюк

Вначале было известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой, сообщают правозащитники «Весны».

Илья Петунов в 16:00 понес жалобу в РОВД и не вернулся, был там и задержан.

Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а Руслану стало плохо, его мать сказала, что вызывает ему скорую.

Задержаны и Евгений Новик с Сергеем Траем. Есть сведения, что на задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП.

Напомним, суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.

Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года «домашней химии».

После оглашения приговора в коридоре кто-то крикнул «Жыве Беларусь!». В ответ послышалось дружное «Жыве!». Председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании заблокировали около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девять человек, оставшихся в суде, повели в местный РОВД.
 
 
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