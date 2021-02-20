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Житель Пинска погиб при пожаре в квартире
Источник материала: ОНТ
В Пинске во время пожара в квартире погиб мужчина,
Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома. Спасатели при тушении пожара обнаружили тело погибшего хозяина 1964 года рождения.
Причины возгорания устанавливаются.
ФОТО: БЕЛТА
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В Пинске во время пожара в квартире погиб мужчина, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома. Спасатели при тушении пожара обнаружили тело...
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