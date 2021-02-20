Житель Пинска погиб при пожаре в квартире

Источник материала: ОНТ

В Пинске во время пожара в квартире погиб мужчина, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома. Спасатели при тушении пожара обнаружили тело погибшего хозяина 1964 года рождения.

Причины возгорания устанавливаются.

ФОТО: БЕЛТА

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