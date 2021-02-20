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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике: один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии
Источник материала: ОНТ
На Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение,
Как сообщили в прокуратуре региона, ЧП произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. Двум людям удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Четырех спасли, однако один из них умер в машине скорой помощи. Пять человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще двоих ищут.
По информации управления СК по Красноярскому краю и Хакасии, у обрушившегося здания цеха в Норильске обнаружили дефекты.
Возбуждено уголовное дело.
ФОТО: © Пресс-служба МЧС России
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На Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Как сообщили в прокуратуре региона, ЧП...
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