В Тбилиси прошли митинги возле здания парламента

Источник материала: ОНТ

В грузинской столице произошли стычки протестующих с полицией. В центре Тбилиси сторонники оппозиции собрались с требованиями провести досрочные парламентские выборы.

Митингующие пытались установить у здания парламента палатку, но вмешалась полиция. Силовики оттеснили протестующих и провели задержания. Протесты в Грузии не утихают с ноября прошлого года с момента парламентских выборов. Оппозиция считает их фальсифицированными и требует повторного голосования.

ФОТО: AFP

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