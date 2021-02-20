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В Тбилиси прошли митинги возле здания парламента
Источник материала: ОНТ
В грузинской столице произошли стычки протестующих с полицией. В центре Тбилиси сторонники оппозиции собрались с требованиями провести досрочные парламентские выборы.
Митингующие пытались установить у здания парламента палатку, но вмешалась полиция. Силовики оттеснили протестующих и провели задержания. Протесты в Грузии не утихают с ноября прошлого года с момента парламентских выборов. Оппозиция считает их фальсифицированными и требует повторного голосования.
ФОТО: AFP
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В грузинской столице произошли стычки протестующих с полицией. В центре Тбилиси сторонники оппозиции собрались с требованиями провести досрочные парламентские...
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