За отсутствие техосмотра водители будут получать штрафы по почте с 1 марта

Источник материала: ОНТ

В Беларуси с 1 марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений ПДД. Теперь в автоматическом режиме будет фиксироваться отсутствие техосмотра, передает агентство «Минск-Новости».

С 1 марта водителям будут приходить «письма счастья» не только за превышение скорости, но и за не пройденный техосмотр либо отсутствие страховки, движение по полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.

Кроме того, с марта ответственность за управление транспортным средством без пройденного техосмотра и страховки в зависимости от его принадлежности будет разделена. Если автомобиль принадлежит физлицу, то за нарушения ответит его владелец. Если юридическому лицу, то непосредственно юрлицо.

ФОТО: drive2.ru

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