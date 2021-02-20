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За отсутствие техосмотра водители будут получать штрафы по почте с 1 марта
Источник материала: ОНТ
В Беларуси с 1 марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений ПДД. Теперь в автоматическом режиме будет фиксироваться отсутствие техосмотра,
С 1 марта водителям будут приходить «письма счастья» не только за превышение скорости, но и за не пройденный техосмотр либо отсутствие страховки, движение по полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.
Кроме того, с марта ответственность за управление транспортным средством без пройденного техосмотра и страховки в зависимости от его принадлежности будет разделена. Если автомобиль принадлежит физлицу, то за нарушения ответит его владелец. Если юридическому лицу, то непосредственно юрлицо.
ФОТО: drive2.ru
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В Беларуси с 1 марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений ПДД. Теперь в автоматическом...
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