Голодные белые медведи преследовали военный грузовик в Якутии

Источник материала: ОНТ

В Якутии голодные белые медведи пытались остановить армейский грузовик. Четыре хищника учуяли запах съестного из кузова и принялись преследовать машину.

Один из них даже зацепился передними лапами за кузов и ехал за грузовиком несколько метров на задних лапах. Позже к необычному эскорту присоединились сторожевые собаки. К слову, на крайнем севере выход белых медведей к людям довольно частое явление. Как правило, звери выходят от голода, поэтому такие встречи могут быть крайне опасны.

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