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Голодные белые медведи преследовали военный грузовик в Якутии
Источник материала: ОНТ
В Якутии голодные белые медведи пытались остановить армейский грузовик. Четыре хищника учуяли запах съестного из кузова и принялись преследовать машину.
Один из них даже зацепился передними лапами за кузов и ехал за грузовиком несколько метров на задних лапах. Позже к необычному эскорту присоединились сторожевые собаки. К слову, на крайнем севере выход белых медведей к людям довольно частое явление. Как правило, звери выходят от голода, поэтому такие встречи могут быть крайне опасны.
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В Якутии голодные белые медведи пытались остановить армейский грузовик. Четыре хищника учуяли запах съестного из кузова и принялись преследовать машину. Один из...
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