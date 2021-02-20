В Испании после ареста рэпера Пабло Аселя не утихают протесты

Источник материала: ОНТ

Не утихают и акции протеста в Испании. Во многих городах они перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

Десятки человек задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. Стычки начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии. Ответом стали массовые акции протеста, горящие баррикады и разбитые витрины. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, но напряжение в обществе не спадает.

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