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В Испании после ареста рэпера Пабло Аселя не утихают протесты

20.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании после ареста рэпера Пабло Аселя не утихают протесты

Не утихают и акции протеста в Испании. Во многих городах они перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. 

Десятки человек задержаны, более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. Стычки начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии. Ответом стали массовые акции протеста, горящие баррикады и разбитые витрины. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, но напряжение в обществе не спадает. 

 

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Не утихают и акции протеста в Испании. Во многих городах они перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.  Десятки человек задержаны, более сотни...
 
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