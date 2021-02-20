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В Гродно пошли областные соревнования по пулевой стрельбе на призы губернатора
Источник материала: ОНТ
Губернатор Гродно поблагодарил за службу, а заодно проверил меткость силовиков региона. В преддверии Дня защитника Отечества здесь прошли открытые областные соревнования по пулевой стрельбе на призы главы облисполкома.
Участники – представители всех правоохранительных ведомств. Следователи, пограничники, милиция, таможня, спасатели – всего 16 команд. Программа классическая – винтовка, пневматический пистолет и популярный у спортсменов пистолет Марголина. Расстояние – 10, 25 и 50 метров. Попасть нужно с первой попытки. Честь команд отстаивали и женщины. Учредитель главного приза и сам среди участников. Команда облисполкома здесь единственная «гражданская», выступает впервые. Но под инструктажем профессионала – инспектора по области Юрия Караева, экс-главы МВД.
Соревнования по пулевой стрельбе в регионе –уже традиция. С каждым годом участников становится больше. В следующем их намерены сделать республиканскими и пригласить в Гродно команды со всей страны.
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Губернатор Гродно поблагодарил за службу, а заодно проверил меткость силовиков региона. В преддверии Дня защитника Отечества здесь прошли открытые областные...
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