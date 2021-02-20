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В Гродно пошли областные соревнования по пулевой стрельбе на призы губернатора

20.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Губернатор Гродно поблагодарил за службу, а заодно проверил меткость силовиков региона. В преддверии Дня защитника Отечества здесь прошли открытые областные соревнования по пулевой стрельбе на призы главы облисполкома. 

Участники – представители всех правоохранительных ведомств. Следователи, пограничники, милиция, таможня, спасатели – всего 16 команд. Программа классическая – винтовка, пневматический пистолет и популярный у спортсменов пистолет Марголина. Расстояние – 10, 25 и 50 метров. Попасть нужно с первой попытки.  Честь команд отстаивали и женщины. Учредитель главного приза и сам среди участников. Команда облисполкома здесь единственная «гражданская», выступает впервые. Но под инструктажем профессионала – инспектора по области Юрия Караева, экс-главы МВД.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области: «Для нашей страны вообще очень актуально стоит военно-патриотическое воспитание. Суверенитет предполагает, что мужчины защищают с оружием в руках свой дом. И так как сама армия, Вооруженные Силы небольшие, все остальные работают в различных сферах, в хозяйстве и так далее, но в трудную минуту каждый должен уметь   владеть.  А чтобы владеть, надо иногда хотя бы тренироваться». 

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Это тот вид  спорта, который формирует ответственность, терпение, умение концентрироваться. Вы знаете, человек, который умеет хорошо обращаться с оружием, понимает его опасность и старается все вопросы решать словами и не допускать, чтобы оружие говорило на наших уровнях.  А с другой стороны это возможность нашему силовому блоку совершенствовать свое мастерство». 

Соревнования по пулевой стрельбе в регионе –уже традиция. С каждым годом участников становится больше. В следующем их намерены сделать республиканскими и пригласить в Гродно команды со всей страны. 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Губернатор Гродно поблагодарил за службу, а заодно проверил меткость силовиков региона. В преддверии Дня защитника Отечества здесь прошли открытые областные...
 
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