Обмен книгами: главные библиотеки Минска и Нур-Султана будут сотрудничать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Минска смогут читать книги из главной библиотеки Нур-Султана. Читатели Беларуси и Казахстана получат доступ к электронным фондам друг друга, сообщает телеканал «МИР 24».

Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский пригласил всех желающих на портал Национальной библиотеки, где есть очень много интересной информации, а также на страницу «виртуальная доставка документов».

«Благодаря этому сервису любой документ, который есть в нашей библиотеке в бумажном либо в электронном виде, можно получить к себе домой в любой населенный пункт Казахстана», – объяснил он.

Умитхан Муналбаева, генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в городе Нур-Султан, в свою очередь, заявила, что сотрудничество двух стран в этой сфере открывает широкие возможности для общения, несмотря на карантинные меры, в онлайне, через электронные фонды библиотеки.

«У нас будут единые читатели, которые могут войти свободно в наш фонд, брать книги, диссертации», – отметила Муналбаева.

О сотрудничестве договорились в Минске главы национальных библиотек Казахстана и Беларуси. Гости из Нур-Султана приехали на Международную книжную выставку-ярмарку и передали в дар Национальной библиотеке страны более 300 лучших казахстанских изданий, в том числе труды классика Абая Кунанбаева.

Кроме того, в Национальной библиотеке Беларуси начал свою работу Центр казахстанской литературы и культуры.