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Обмен книгами: главные библиотеки Минска и Нур-Султана будут сотрудничать
20.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Минска смогут читать книги из главной библиотеки Нур-Султана. Читатели Беларуси и Казахстана получат доступ к электронным фондам друг друга, сообщает телеканал «МИР 24».
Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский пригласил всех желающих на портал Национальной библиотеки, где есть очень много интересной информации, а также на страницу «виртуальная доставка документов».
Умитхан Муналбаева, генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в городе Нур-Султан, в свою очередь, заявила, что сотрудничество двух стран в этой сфере открывает широкие возможности для общения, несмотря на карантинные меры, в онлайне, через электронные фонды библиотеки.
О сотрудничестве договорились в Минске главы национальных библиотек Казахстана и Беларуси. Гости из Нур-Султана приехали на Международную книжную выставку-ярмарку и передали в дар Национальной библиотеке страны более 300 лучших казахстанских изданий, в том числе труды классика Абая Кунанбаева.
Кроме того, в Национальной библиотеке Беларуси начал свою работу Центр казахстанской литературы и культуры.
Ранее сообщалось, что
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Читатели Беларуси и Казахстана получат доступ к электронным фондам друг друга.
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