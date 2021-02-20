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В воскресенье, 21 февраля, из-за тумана объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Партизан
Ожидается мокрый снег ночью, слабый гололед.
Температура воздуха ночью составит от -9 градусов по востоку до +1 градуса по юго-западу. Днем ожидается от -1 до +4 градусов.
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Сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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