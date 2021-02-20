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В Жодино мужчина позвонил в милицию и сказал, что он угнал автомобиль

20.02.2021 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Жодино в милицию позвонил человек и сознался в том, что совершил преступление. Как пишет БЕЛТА, мужчина сообщил инспектору уголовно-исполнительной инспекции Жодинского ГОВД, что угнал транспортное средство.

Позже на стоянке во дворе дома звонившего правоохранители обнаружили автомобиль Opel Astra. Мужчина уверял, что угнал машину. Сотрудники милиции связались с владельцем авто, который подтвердил, что его автомобиль действительно отсутствует в том месте, где он его оставил.

«Во время разбирательства было установлено, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на стоянке вблизи магазина по улице Сухогрядской неправомерно завладел автомобилем Opel Astra, который ему удалось открыть и завести. Мужчина пояснил, что осознал противоправность своего деяния и раскаялся», — рассказали в УВД.

То обстоятельство, что мужчина сознался в совершенном преступлении, смягчит его вину. Вместе с тем санкция статьи за угон транспортного средства предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 
 
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В Жодино в милицию позвонил человек и сознался в том, что совершил преступление. Как пишет БЕЛТА, мужчина сообщил инспектору уголовно-исполнительной инспекции...
 
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