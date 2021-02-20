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"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать
20.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему в магазин лучше ходить с многоразовой сумкой, а в кофейню — со своей кружкой? Сколько нужно воды, чтобы сделать пару джинсов? Куда деть старую мебель и стройматериалы после ремонта? И как со всем этим связан раздельный сбор мусора?
Лина, Ваня и Ксюша разбираются, как выбрасывать мусор правильно, и почему надо меньше покупать. Руководитель движения "РазДельный Сбор" в Московском регионе, эковолонтер Валерия Коростелёва рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.
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