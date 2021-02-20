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Минтруда озвучило данные по официальной безработице. Как она отличается от фактической
Источник материала: Tut.by
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Самым высоким уровень официальной безработицы был в Витебской, Гродненской и Могилевской областях — 0,3%. В Брестской и Гомельской областях он составил 0,2%, в Минске и Минской области — 0,1%.
На 1 февраля в стране было 71,6 тысячи вакансий. Большинство из них (60,9%) были по рабочим специальностям. Больше всего вакансий в Минске — 16,3 тысячи, меньше всего в Витебской области — 6,7 тысячи. При этом в Минске на одного зарегистрированного безработного приходится 22,1 вакансии, в Минской области — 14,5, Гомельской — 8,6, Гродненской — 8,3, Брестской — 5,9, Могилевской — 5,5, Витебской области — 4,8.
Как сообщают в Минтруда, за январь 2021 года 5 тысяч человек были устроены на постоянную работу, 127 человек направлены на обучение востребованным на рынке труда профессиям, 1,7 тысячи человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 4 семьи переселены на новое место жительства и работы.
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На 8,1 тысячу официально безработных приходилось 71,6 тысяч рабочих мест.
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