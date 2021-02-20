Минтруда озвучило данные по официальной безработице. Как она отличается от фактической

Источник материала: Tut.by

По данным Минтруда, на 1 февраля на учете в качестве безработных стояло 8,1 тысячи человек. Уровень официальной безработицы, таким образом, составил 0,2%. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом фактическая безработица, по данным выборочного обследования Белстата за четвертый квартал прошлого года, составляла около 210 тысяч человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К официально безработным относятся трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка и зарегистрированы в комитете или управлении по труду, занятости и соцзащите исполкома в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Самым высоким уровень официальной безработицы был в Витебской, Гродненской и Могилевской областях — 0,3%. В Брестской и Гомельской областях он составил 0,2%, в Минске и Минской области — 0,1%.

На 1 февраля в стране было 71,6 тысячи вакансий. Большинство из них (60,9%) были по рабочим специальностям. Больше всего вакансий в Минске — 16,3 тысячи, меньше всего в Витебской области — 6,7 тысячи. При этом в Минске на одного зарегистрированного безработного приходится 22,1 вакансии, в Минской области — 14,5, Гомельской — 8,6, Гродненской — 8,3, Брестской — 5,9, Могилевской — 5,5, Витебской области — 4,8.

Как сообщают в Минтруда, за январь 2021 года 5 тысяч человек были устроены на постоянную работу, 127 человек направлены на обучение востребованным на рынке труда профессиям, 1,7 тысячи человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 4 семьи переселены на новое место жительства и работы.