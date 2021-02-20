У чиновников спросили про судьбу социального налога, который хотели ввести для работающих. Что ответили

Источник материала: Tut.by

У Минфина кто-то поинтересовался накануне ВНС судьбой так называемого социального налога на безработицу, введение которого раньше обсуждали чиновники. Речь идет про страховки от безработицы, на которые с работников взимали бы дополнительный налог. В ведомстве рассказали, чем закончилось обсуждение возможного ввода такого сбора.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про какой налог речь

Чиновники планировали ввести систему страхования от безработицы, чтобы работник и наниматель платили дополнительный ежемесячный взнос в ФСЗН. Решением этого вопроса намеревались заняться в предыдущей пятилетке. Так, в 2016-м под это было запланировано выделение денег.

В 2017 году вопрос со страховками от безработицы снова стали активно обсуждать. Одна из предложенных схем от Минтруда была такой: человек лишается работы по уважительным причинам (сокращение численности или штата работников, истечение срока контракта, нарушения нанимателем законодательства о труде, по состоянию здоровья и др.), становится на учет в службу занятости и полгода получает страховку — в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. В Минтруда просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. «При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», — отмечал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Что ответили в Минфине про налог на безработицу

В ведомстве поинтересовались судьбой социального налога на поддержание уровня жизни в случае безработицы.

— Вопрос комплексно рассматривался уполномоченными государственными органами. Учитывая, что введение страхования от безработицы либо нового налога на эти цели приведет к увеличению налоговой нагрузки и ухудшению финансового положения субъектов хозяйствования, а также работающих граждан, данный подход был признан нецелесообразным к реализации, — ответили в Минфине.

При этом уточнили, что «акцент государственной политики в сфере занятости населения заключается в создании условий для максимального вовлечения трудоспособных граждан в экономическую деятельность».

— За счет средств государственного социального страхования в Беларуси реализуется комплекс мероприятий, направленных на содействие производительной занятости населения в рамках государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 — 2025 годы.

«Никто с голоду не умрет». Что чиновники говорили про выплаты безработным и что (не) сделали

О возможном страховании белорусов от безработицы в Минтруда заявляли еще в 2012 году. Но через год в ведомстве решили , что вводить его преждевременно. В 2016 году ведомство под руководством Марианны Щеткиной снова предложило ввести страховку при потере работы и увеличить сумму выплат, несколько предложений направили в правительство, но дальше обсуждений дело снова не продвинулось. Напомним, Марианна Щеткина в 2015 году заявляла , что пособие по безработице поднимать не будут, «никто с голоду не умрет». Позже она говорила , что пособие по безработице могут повысить, если «возникнет ситуация, когда ликвидируются предприятия».

В конце мая 2017 уже другой министр труда Ирина Костевич отмечала , что обсуждается введение так называемой страховки от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. Министр отмечала тогда, что новый документ проходит согласование. При этом отмечалось, что страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реального сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Ирина Костевич поясняла тогда, что Минтруда работает над поиском оптимального баланса.

Но в октябре 2017 года Ирина Костевич заявила , что вопрос введения страхования от безработицы сейчас не рассматривается. А в мае 2018 года министр труда, отвечая на вопросы депутатов, анонсировала , что ввод страхования от безработицы рассмотрят в следующей пятилетке. Но в планах на нынешнюю пятилетку, по всей видимости, не значится введение страховки по безработице.

Чиновники также планировали за прошлую пятилетку поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума, но так и не сделали это.

Пока страховки не ввели, а выплаты безработным не подняли, максимальный размер пособия — до двух базовых величин (58 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда, будь это потерявший работу чиновник или ИТ-специалист. Среднее пособие держится примерно на уровне 30 рублей.