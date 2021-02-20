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У чиновников спросили про судьбу социального налога, который хотели ввести для работающих. Что ответили
Источник материала: Tut.by
У Минфина кто-то
Про какой налог речь
Чиновники планировали ввести систему страхования от безработицы, чтобы работник и наниматель платили дополнительный ежемесячный взнос в ФСЗН. Решением этого вопроса намеревались заняться в предыдущей пятилетке. Так, в 2016-м под это
В 2017 году вопрос со страховками от безработицы снова стали активно обсуждать. Одна из предложенных схем от Минтруда была такой: человек лишается работы по уважительным причинам (сокращение численности или штата работников, истечение срока контракта, нарушения нанимателем законодательства о труде, по состоянию здоровья и др.), становится на учет в службу занятости и полгода получает страховку — в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте.
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. В Минтруда просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. «При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», —
Что ответили в Минфине про налог на безработицу
В ведомстве поинтересовались судьбой социального налога на поддержание уровня жизни в случае безработицы.
— Вопрос комплексно рассматривался уполномоченными государственными органами. Учитывая, что введение страхования от безработицы либо нового налога на эти цели приведет к увеличению налоговой нагрузки и ухудшению финансового положения субъектов хозяйствования, а также работающих граждан, данный подход был признан нецелесообразным к реализации, — ответили в Минфине.
При этом уточнили, что «акцент государственной политики в сфере занятости населения заключается в создании условий для максимального вовлечения трудоспособных граждан в экономическую деятельность».
— За счет средств государственного социального страхования в Беларуси реализуется комплекс мероприятий, направленных на содействие производительной занятости населения в рамках государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 — 2025 годы.
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О возможном страховании белорусов от безработицы в Минтруда
В конце мая 2017 уже другой министр труда Ирина Костевич
Но в октябре 2017 года Ирина Костевич
Чиновники также планировали за прошлую пятилетку поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума, но так и не сделали это.
Пока страховки не ввели, а выплаты безработным не подняли, максимальный размер пособия — до двух базовых величин (58 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда, будь это потерявший работу чиновник или ИТ-специалист. Среднее пособие держится примерно на уровне 30 рублей.
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У чиновников спросили про судьбу социального налога, который хотели ввести для работающих. Что ответили
У Минфина поинтересовались судьбой так называемого социального налога на безработицу, введение которого раньше обсуждали чиновники. Речь идет про страховки от...
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