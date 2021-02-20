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Прогноз курса рубля на неделю 22-26 февраля: все зависит от решения Путина
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Прогноз в отношении курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не оправдался: доллар не подешевел, а подорожал, хотя и всего на 0,1% – до 2,5917 рубля за доллар. Но такой результат вряд ли можно было предсказать, так как он объясняется изменением политики регуляторов валютного рынка РБ, которые зафиксировали стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.
В то же время, средневзвешенный курс евро на БВФБ увеличился за неделю на 0,1% и достиг 19 февраля 3,139 рубля за евро.
Средневзвешенный курс российского рубля тоже увеличился: на 0,3%, достигнув 3,5062 белорусских рубля за 100 российских.
В результате стоимость валютной корзины увеличилась за неделю на 0,2%, причем рост произошел в понедельник 15 февраля, после чего три дня стоимость не менялась, и немного снизилась только 19 февраля. При этом объем валютных торгов на бирже составил 464,7 млн. рублей против 535,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Стабилизация стоимости корзины вряд ли имела случайный характер, и объясняется действиями регулятора валютного рынка, скорее всего, Нацбанка. Скорее всего, оно принято в целях борьбы со спекулянтами. Дело в том, что регулярные колебания курса рубля в течение месяца создали удобные условия для валютных спекулянтов, которые покупали валюту по низкому курсу и продавали ее по высокому. Данных о масштабах подобных операций нет, но в том, что они имели место, можно не сомневаться. Вот Нацбанк или кто-то другой, возможно, и наказать спекулянтов, сделав курс непредсказуемым.
Стабилизировать корзину могли также по распоряжению президента Александра Лукашенко, который в ходе Всебелорусского народного собрания фактически объявил войну частному бизнесу и заявил о намерении ужесточить контроль за ними. Похоже, он серьезно обиделся на частников, которые не поддержали его на президентских выборах, и решил, что теперь надо сократить их численность и снизить их доходы. В частности, президент пообещал прекратить работу какой-то торговой сети, которая не торгует белорусскими товарами. По-видимому, речь идет о сети Green, один из основателей которой Геннадий Кирейков, по утверждению СМИ, задержан.
18 февраля США сообщили о запрете на въезд в США для 43 граждан Беларуси, в основном, чиновников и работников правоохранительных органов. Это уже тритий список, и в настоящее время ограничения распространяются уже на 66 жителей РБ.
Но судьба белорусского рубля и экономики будет решаться 22 февраля на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский президент расскажет российскому о том, какую конституционную реформу он собирается провести, и как планирует организовать следующие президентские выборы. Если Владимир Путин одобрит эти предложения, то российская сторона продолжит оказывать поддержку Беларуси. А если предложения не устроят российскую сторону, могут возникнуть проблемы.
Российские источники сообщили, что Александр Лукашенко попросит у Владимира Путина новый кредит в размере 3-3,5 млрд. долларов. Сам белорусский президент сообщил 18 февраля в беседе с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, что не будет чего-то просить. В то же время, он рассказал, что планирует встретиться, кроме Владимира Путина, и с Дмитрием Медведевым, и обсудить обеспечение обороны и безопасности Беларуси. Судя по этим словам, Александр Лукашенко расскажет, на какие уступки России в конституционной и военной сфере он готов пойти, а Владимир Путин уже сам решит, сколько Россия за это заплатит.
Беларусь уже пошла на уступки: 19 февраля в Москве было подписано межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн. тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Как подчеркнулминистр транспорта России Виталий Савельев, цена на услуги для белорусских поставщиков в российских портах ниже, чем она была при перевалке через порты стран Балтии. Но никаких конкретных данных он не привел.
Делать прогнозы в отношении курса рубля на БВФБ сложно, так как он зависит от субъективных решений регуляторов валютного рынка РБ. Если он вернется к прежней политике, то возможно увеличение стоимости валютной корзины на доли процента. Но он может сохранять стоимость корзины на прежнем уровне. Будем придерживаться последнего варианта.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
В начале прошедшей недели европейская валюта на БВФБ слабела, однако к концу недели сумела полностью компенсировать потери.
Ослабление было вызвано снижением курса евро на рынке форекс по отношению к доллару, который дорожал в связи с увеличением инфляции и инфляционных ожиданий, что привело к подъему доходности казначейских обязательств США. В связи с этим инвесторы ожидают, что ФРС раньше, чем ожидалось, начнет ужесточать свою денежную политику, и это оказывает поддержку доллару.
Но в конце недели появилась негативная информация по американскому рынку труда. Резко выросло количество первичных обращений за пособием по безработице: до 861 тыс. с 848 тыс. за первую неделю февраля. Это несколько охладило пыл быков по доллару, который резко подешевел на рынке форекс. Экономические данные в еврозоне, напротив, оказались лучше ожиданий. А именно, в феврале индекс деловой активности в сфере производства PMI в регионе вырос до 48,1 с 47,8 в январе.
В целом каких-либо событий, способных вывести курс евро из узкого интервала в районе 1,21 доллара, не видно. Поэтому курс евро может еще некоторое время подниматься, но потом следует ожидать коррекцию, и в целом по итогам недели изменение может оказаться в районе нуля.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Угроза санкций со стороны ЕС и США продолжает висеть над российским рублем как дамоклов меч, и препятствует снижению курса доллара. В начале прошедшей недели он снова устремился к 73 рублям за доллар, но не смог достичь этого уровня. А в конце недели он снова превысил 74 рубля.
Российскую валюту поддержал рост цен на нефть в связи с сокращением уровня ее добычи в Техасе, которое произошло из-за сильных морозов, невиданных в этом регионе. В связи с этим нефть марки brent подорожала до 65 долларов за баррель. Впрочем, в конце недели нефть начала дешеветь, что было вызвано появлением новости об обращении США к Ирану с предложением о проведении переговоров по поводу возобновления соглашения по иранской ядерной программе. Это должно привести к отмене запрета США на покупку иранской нефти.
Кроме того, давление на российский рубль оказывает увеличение спроса на валюту со стороны мелких инвесторов, которое наблюдается при падении курса доллара ниже 74 рублей за доллар. Похоже, что россияне не верят в свою валюту.
Кроме того, в конце недели была реанимирована тема санкций. Появилась новость о возможном принятии 22 февраля решения на заседании Совета по иностранным делам ЕС о начале процесса введении новых санкций со стороны ЕС. Впрочем, они вряд ли будут серьезными, так как многие европейские страны не хотят ссориться с Россией в период экономического кризиса. В то же время, в США началось обсуждение дополнительных санкций, направленных против газопровода «Северный поток – 2».
Но в ближайшие дни рубль может получить поддержку в связи с завершением периода налоговых платежей в РФ. В связи с этим можно ожидать уменьшения курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В случае, если сделанные прогнозы сбудутся, курс доллара на БВФБ может снизиться на 0-0,5%. Но это в том случае, если валютные регуляторы в РБ будут проводить ту политику, к которой они перешли на прошедшей неделе, то есть будут поддерживать стабильной стоимость валютной корзины.
Прогноз на понедельник 22 февраля
На Московской бирже курс доллара во второй половине пятницы 19 февраля вырос на 0,3% и достиг 74,125 рубля за доллар.
На рынке форекс курс евро снизился на 0,2% и достиг в конце торгового дня 1,2117 доллара.
Такая динамика позволяет ожидать сохранения курса доллара на открытии торгов на БВФБ в понедельник 22 февраля примерно на уровне пятницы.
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Судьба белорусского рубля и экономики будет решаться 22 февраля.
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