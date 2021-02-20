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Виктор Терещенко

“Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, “Лукашенко приедет аж $3 млрд просить”. Нет, я не еду туда чего-то просить”, – сказал он на встрече государственным секретарем «союзного государства» Григорием Рапотой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зачем Лукашенко едет к Путину? Версия экс-кандидата в президенты Терещенко Россия допустила серьезнейшую ошибку, взяв на себя проблемы Лукашенко.

Объявленная в феврале встреча с Путиным станет первой после сентябрьских переговоров в Сочи, на которой Лукашенко якобы взял на себя ряд обязательств по «конституционной реформе» и выходу из политического кризиса.Если Лукашенко летит в Москву не за деньгами, то за чем?Свою версиювысказал бывший кандидат в президенты-Мне кажется, на повестке дня стоят три вопроса.Первое – самосохранение Лукашенко, то есть, дорожная карта по выходу из политического тупика, которую должен принять Путин. Дорожная карта уже другая, чем в сентябре прошлого года. Конституция будет разрабатываться в течение пяти лет – ведь никто не сказал, что она будет подготовлена в этом году и, главное, кем будет подготовлена. Ее будут готовить те люди, которые были на планерке – как известно, делегатов никто не выбирал, собрания не проводились, на ВНС присутствовали исключительно назначенные люди.Вторая задача – добиться поддержки со стороны России в своей легализацию перед мировым сообществом на ближайшие пять лет.Выполнение обеих задач выглядит проблематичным.И третье – деньги.Вот три главных вопроса, с которыми Лукашенко летит к Путину: он хочет сохранить себя, команду, которую он перетрахивает, как может, и получить деньги.- Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать Путина в том, что спас Россию, приняв на себя удар так называемой оппозиции. Хотя все это выдумки, думаю, именно так будет звучать обоснование к просьбе помочь деньгами. И три миллиарда не спасут беларускую экономику – проедим, да и все.Россия допустила серьезнейшую ошибку, взяв на себя проблемы Лукашенко. Как только 10 августа в 12 часов Путин объявил о его поддержке, в течение месяца половина беларусов повернулась к России не просто боком, а мягким местом. Вопрос: зачем козе баян?