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Дожили: «Евроопт» стал продавать продукты в кредит - под 22-24%

20.02.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дожили: «Евроопт» стал продавать продукты в кредит - под 22-24%
Фота: evroopt.by
Популярная служба доставки продуктов и промышленных товаров «Е-доставка» от «Евроопта» теперь предлагает свой товар в кредит. За хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года, лишь бы стоимость заказа превысила 50 рублей.

Ставка колеблется от 22% (если кредит выдается на полгода) до 24% (на год).

Деньги выдает «Статусбанк», который вместе с «Еврооптом» входит в бизнес-империю «Евроторга».

Компании-собственники «Евроопта» зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах. Конечные бенефициары — братья Сергей Литвин (48,75%) и Александр Литвин (1%), а также Владимир Василько (49,75%). Они живут за границей.

Официальная инфляция на данный момент 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.
 
 
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Официальная инфляция на данный момент 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.
 
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