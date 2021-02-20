Источник материала: UDF



Фота: evroopt.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дожили: «Евроопт» стал продавать продукты в кредит - под 22-24% Официальная инфляция на данный момент 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.

Ставка колеблется от 22% (если кредит выдается на полгода) до 24% (на год).Деньги выдает «Статусбанк», который вместе с «Еврооптом» входит в бизнес-империю «Евроторга».Компании-собственники «Евроопта» зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах. Конечные бенефициары — братья(48,75%) и(1%), а также(49,75%). Они живут за границей.Официальная инфляция на данный момент 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.