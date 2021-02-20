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Будут ли с 1 марта приходить «письма счастья» за техосмотр в Беларуси?

20.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Будут ли с 1 марта приходить «письма счастья» за техосмотр в Беларуси?

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  • 20.02.2021, 12:58
Будут ли с 1 марта приходить «письма счастья» за техосмотр в Беларуси?

В этот день вступает в силу новый КоАП, но есть один нюанс.

19 февраля ряд белорусских СМИ написали о том, что с 1 марта автовладельцы Беларуси будут получать «письма счастья» не только за превышение скорости и парковку в отдельных местах, но и за непройденный государственный техосмотр. А учитывая, что подавляющие большинство белорусских водителей ездят без техосмотра, многие не на шутку разволновались.

Издание kp.by проверило и узнало, что к чему.

С 1 марта 2021 года в Беларуси вступает в действие новый КоАП. Среди прочего, там есть изменения и для водителей. Вот главные: все административные правонарушения разделены на три категории. Затем, меняются и наказания для некоторых нарушений. Наконец, прописаны в новом кодексе и наказания, зафиксированные камерами. Теперь «письма счастья» будут приходить не только за скорость, но и за неправильную парковку, проезд на красный, отсутствие техосмотра или страховки.

Значит ли это, что «письма счастья» будут «прилетать» водителям уже с 1 марта? Нет. Потому что не готова техническая часть. Хотя к этому все шло уже достаточно давно – не хватало лишь изменений в законодательстве. Техническая работа ведется уже давно – периодически различные производители оборудования устраивали так называемые «пилотные зоны», демонстрирующие работу своего оборудования. Такие камеры появлялись на перекрестке Платонова-Козлова, на Партизанском проспекте возле гипермаркета «Простор» и на проспекте Независимости у цирка.

Напомним, сейчас штраф за отсутствие техосмотра (официально он называется за «управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении») положен штраф – от 29 до 87 рублей.

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В этот день вступает в силу новый КоАП, но есть один нюанс.
 
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