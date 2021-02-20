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США введут санкции против «Северного потока-2» без предупреждений
Источник материала: Хартия'97
США введут санкции против «Северного потока-2» без предупреждений
Вашингтон не будет заранее объявлять о каких-либо потенциальных ограничительных мерах.
США решили вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» без предупреждения. Об этом сообщает
Прайс отметил, что Вашингтон не будет заранее объявлять о каких-либо потенциальных ограничительных мерах. Он подчеркнул, что США все еще считают газопровод «Северный поток-2» «плохой сделкой». Представитель министерства также добавил, что причастные к реализации проекта компании рискуют попасть под санкции.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена представит доклад по новым санкциям из-за газопровода «Северный поток-2». Ожидается, что в документе будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться российских компаний.
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Вашингтон не будет заранее объявлять о каких-либо потенциальных ограничительных мерах.
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