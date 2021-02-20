Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники на выходные 20.02.2021, 12:35

На последних торгах рубль сдал свои позиции.

На этой рабочей неделе на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился на 0,12%, евро подорожал на 0,11%, а российский рубль вырос на 0,28%.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Что происходило на валютном рынке на рабочей неделе

На последних торгах минувшей недели доллар укрепился на 0,54% — до 2,5886 рубля (+1,4 копейки), евро вырос на 0,34% — до 3,1355 рубля, а российский рубль укрепился на 0,1% — до 3,4964 рубля за 100 российских рублей. Это и были официальные курсы валют по Нацбанку на 15 февраля.

В течение этой рабочей недели доллар и евро то падали, то росли. Евро же на протяжении четырех торгов подряд падал, а на последних укрепился.

В итоге последние торги на этой неделе закончились с таким результатом: евро подорожал на 0,5% — до 3,139 рубля, российский рубль снизился на 0,26% — до 3,5062 рубля за 100 российских рублей. Доллар в итоге остался на уровне окончания торгов 18 февраля — 2,5917 рубля (в четверг было 2,5916 рубля).

Как изменились курсы валют за рабочую неделю: доллар укрепился на 0,12%, евро подорожал на 0,11%, а российский рубль вырос на 0,28% (здесь сравниваются официальные курсы валют на начало недели до первых торгов и на конце после последних торгов).

Какие курсы валют установили обменники на выходные

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,593 (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,587 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанк — 3,175 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,147 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,135 рубля.

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