Источник материала: Хартия'97

Мосгорсуд оставил в силе решение отправить Навального в колонию 20.02.2021, 12:27

Политику лишь незначительно «сократили» срок за счет времени, проведенного в СИЗО.

Мосгорсуд в субботу оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима оппозиционного политика Алексея Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" .

При этом Мосгорсуд зачел в срок отбывания наказания время, которое Навальный провел под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также месяц в СИЗО "Матросская тишина". С учетом этого, оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев, а не 2 года и 8 месяцев, как следовало из решения Симоновского суда.

Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.

Защита Навального настаивает, что Навальный не скрывался, а проходил реабилитацию в Германии. А у инспекции ФСИН был адрес оппозиционера, по которому Симоновский суд направлял документы. Прокурор в ответ заявила, что политик пытался декларировать "право быть выше закона", так как, он должен был являться на регистрацию, когда ему скажут, а не когда ему удобно.

В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила — в правде, а Россия "будет не только свободной, но и счастливой".

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