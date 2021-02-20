По данным правозащитников, в Сморгони прошла волна задержаний

Вечером 19 февраля в Сморгони (Гродненская область) прокатилась волна задержаний, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





По мнению правозащитников, задержания связаны с недавним случаем в суде. Сначала стало известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой.

В 16 часов Илья Петунов отправился с жалобой в РОВД и был там задержан.

«Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а про Руслана мать сказала, что ему плохо, вызывает ему "скорую"», — говорится в сообщении.

Помимо этого задержаны Евгений Новик и Сергей Трай. По сведениям правозащитников, в отношении задержанных составляют протоколы по ст. 23.34 КоАП.

Суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.

Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа («домашняя химия»).

После оглашения приговора в коридоре здания суда кто-то крикнул «Жыве Беларусь!», в ответ послышалось дружное «Жыве!». Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих и вызвала милицию. В здании были заблокированы около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девятерых человек, оставшихся в суде, отвели в местный РОВД для разбирательства.