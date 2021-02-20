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«Евроопт» начал продавать продукты в кредит: за хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года

20.02.2021 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Е-доставка» от «Евроопта» начала продавать продукты в кредит. Об этом пишет «Наша Нива».

За хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года. Главное условие для того, чтобы взять еду в кредит, — общая сумма заказа должна превышать 50 рублей.

Ставка может быть 22% (если кредит выдается на полгода), 23% (если на девять месяцев) или 24% (если на год).

Официальная инфляция на данный момент — 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.

 
 
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«Е-доставка» от «Евроопта» начала продавать продукты в кредит. Об этом пишет «Наша Нива». За хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года. Главное условие...
 
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