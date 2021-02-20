«Евроопт» начал продавать продукты в кредит: за хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года

Источник материала: KYKY

«Е-доставка» от «Евроопта» начала продавать продукты в кредит. Об этом пишет «Наша Нива».

За хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года. Главное условие для того, чтобы взять еду в кредит, — общая сумма заказа должна превышать 50 рублей.

Ставка может быть 22% (если кредит выдается на полгода), 23% (если на девять месяцев) или 24% (если на год).

Официальная инфляция на данный момент — 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.