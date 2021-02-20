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Видео: В Минске силовики вышли с автоматами на сцену Дворца детей и молодёжи

20.02.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео их выступления появилось в соцсетях. Из него следует, что в мероприятии участвовали бойцы 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД Беларуси (в 2000-х годах ею командовал полковник Дмитрий Павличенко).


Они под музыку выполняли различные упражнения, держа в руках автоматы, пистолеты и даже ножи, пишет Еврорадио.
 
 
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Видео их выступления появилось в соцсетях. Из него следует, что в мероприятии участвовали бойцы 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД...
 
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