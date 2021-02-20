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Видео: В Минске силовики вышли с автоматами на сцену Дворца детей и молодёжи
Источник материала: Партизан
Видео их выступления появилось в соцсетях. Из него следует, что в мероприятии участвовали бойцы 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД Беларуси (в 2000-х годах ею командовал полковник Дмитрий Павличенко).
Они под музыку выполняли различные упражнения, держа в руках автоматы, пистолеты и даже ножи,
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Видео их выступления появилось в соцсетях. Из него следует, что в мероприятии участвовали бойцы 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД...
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